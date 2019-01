Harde kritiek op Tilburg en NedTrain in rapport chroom-6, 'slachtoffers moeten smartengeld krijgen'

Een van de treinen die is geschuurd in Tilburg. (Archieffoto)

TILBURG - Alles wat mis kon gaan, ging mis bij het schuren van museumtreinen door werklozen in Tilburg. In de verf op de treinen zat het kankerverwekkende chroom-6 en veel werklozen kregen die stof binnen bij het schuren. Uit een onderzoek van een onafhankelijke commissie blijkt nu dat dat de gemeente Tilburg en NedTrain te verwijten is. De gemeente Tilburg biedt excuses aan voor wat er mis ging.

Vooral NedTrain krijgt van de Onderzoekscommissie Tilburg Chroom-6 onder uit de zak. Bij deze dochteronderneming van NS was allang bekend dat het giftige chroom-6 in de verf van treinen zat en dat het schuren van de treinen een gevaar voor de gezondheid is.

NedTrain vertelde dat niet tegen de gemeente Tilburg. De commissie vindt dit kwalijk en hoogst verwijtbaar. Maar ook al wist de gemeente Tilburg niets van die giftige stoffen af, ook zij liet steken vallen. De gemeente hield zich niet aan de arbeidsomstandighedenwet en liet na het stof te onderzoeken, zegt de commissie.

Dwang

De gemeente Tilburg dwong in het re-integratieproject tROM de werklozen om te gaan werken bij de treinen, anders zouden ze worden gekort op hun uitkering. Volgens de onderzoekscommissie vroeg de gemeente vaak meer van de deelnemers dan ze aankonden. Ook de begeleiders van het project werden niet goed ondersteund. Zo kon het gebeuren dat leidinggevenden een onacceptabele autoritaire stijl ontwikkelden. Veel chroom-6-slachtoffers klaagden hierover.

Al in 2005 constateerde een arbeidsdeskundige dat er bij het schuren van de treinen in Tilburg geen werkkleding was, geen mechanische ventilatie, geen passende adembescherming en geen valbeveiliging. Even verderop in een werkplaats van NS-NedTrain was dat er allemaal wel. Die melding van de arbeidsdeskundige werd volledig genegeerd.

Financiële compensatie

De onderzoekscommissie vindt dat alle medewerkers van tROM financieel gecompenseerd moeten worden. Dit omdat zij ongevraagd lang in angst en vrees hebben geleefd. Mensen die ziek zijn geworden, moeten daar bovenop smartengeld krijgen.





Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gebleken dat het langdurig werken met verf met chroom-6 tot ernstige ziektes zoals kanker leiden. Probleem is wel dat het lastig is om vast te stellen dat de ziekte door chroom-6 is ontstaan. Chroom-6 blijft maar een korte tijd in het lichaam.

Maar dit mag geen excuus zijn om niet uit te keren. Iedereen die een aan chroom-6-gerelateerde ziekte heeft gekregen moet smartengeld krijgen, vindt de commissie.

De onderzoekscommissie, onder voorzitterschap van oud-burgemeester van Breda Peter van der Velden, heeft zich niet uitgesproken over hoe hoog de compensatie moet zijn aan de oud-medewerkers van tROM.