De zeven belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het rapport over chroom-6 Een trein die geschuurd is bij tROM.

TILBURG - Wat ging er mis, wie is schuldig en wat moet er gebeuren? In zeven punten het vandaag gepresenteerde chroom-6-onderzoek naar wat er mis ging bij het schuren van museumtreinen in Tilburg door mensen met een bijstandsuitkering.

Geschreven door Agnes van der Straaten

NedTrain wist dat er bij het werklozenprojecten tROM in Tilburg, tussen 2004 en 2011 met chroom-6 -houdende verf werd gewerkt en dat die verf kankerverwekkend was. Ze hebben dit niet gedeeld met de gemeente Tilburg en met de werknemers van het project. Dat is ze zeer aan te rekenen.





De gemeente Tilburg wist niet dat er chroom-6 in de verf zat, maar had het wel moeten weten. De gemeente had onderzoek moeten laten doen naar de samenstelling van het stof dat van de geschuurde treinen afkwam.





De gemeente Tilburg is tekort geschoten in haar zorgplicht naar haar bijstandsgerechtigden Die met chroom-6 werkten. Dat de gemeente zich niet aan de Arbowet hield is haar zeer aan te rekenen.





Nadat medewerkers van het werklozenprojecten tROM hadden geklaagd is er zowel door NedTrain als door de leiding van tROM niets met de klachten gedaan.





Omdat de gemeente het management van tROM aan haar lot overliet kon er een autoritaire manier van leidinggeven ontstaan. Veel werklozen klaagden over dat ze behandeld werden als slaven en dat er snel gekort werd op hun uitkering als ze moeilijk deden.





De zeker 800 bijstandsgerechtigden die met chroom-6 hebben gewerkt en die al lang in angst leven over hun gezondheid moeten volgens de commissie allemaal een vergoeding krijgen die recht doet aan hun leed. Hoe hoog die vergoeding zou moeten zijn moet afhangen van hoelang ze bij tROM gewerkt hebben. Mensen die echt ziek zijn, of dat nog worden moeten smartengeld krijgen. Er worden geen uitspraken gedaan over de hoogte hiervan.





Er moet geleerd worden van de fouten die gemaakt zijn in Tilburg. Er moet een brede landelijke aanpak komen voor werken met gevaarlijke stoffen, zodat er nooit meer zoiets kan gebeuren. LEES OOK: Harde kritiek op Tilburg en NedTrain in rapport over chroom-6: 'Slachtoffers moeten smartengeld krijgen'