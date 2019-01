Deel dit artikel:













Sneeuw onderweg naar Brabant, winterweer kan zorgen voor drukke vrijdagochtendspits Beeld: Buienradar, de verwachte situatie vrijdagochtend rond 4.00 uur

EINDHOVEN - We kunnen vrijdag zomaar wakker worden in een witte wereld. Volgens de weerdeskundigen van MeteoGroup komt donderdagnacht vanuit België sneeuw onze provincie binnen. “Het gaat een graadje vriezen en dus kan het wit én glad worden”, zegt weerman Jordi Bloem. In de vrijdagochtendspits kan dit volgens hem 'vervelend zijn'. De NS zet minder treinen in op het traject tussen Eindhoven en Amsterdam.

Dit keer geven alle modellen volgens de weerman sneeuw aan. "En de timing is éénduidig", benadrukt hij. Hij gaat er dan ook vanuit dat het in tegenstelling tot woensdag nu wel gaat sneeuwen in Brabant. Na de vrijdagochtendspits verwacht hij dat de sneeuw onze provincie uittrekt. Beluister hieronder het volledige weerpraatje van weerman Jordi Bloem. Weerman Jordi Bloem van MeteoGroup over de sneeuw die de vrijdagochtendspits parten kan gaan spelen

Op beelden van Buienradar is de sneeuw goed te zien. Rond vier uur vrijdagochtend ligt het sneeuwfront precies boven onze provincie. De NS zet daarom vrijdagochtend minder treinen in op het traject Eindhoven - Amsterdam tot tien uur. Er rijden normaal zes treinen op dit traject, dat zullen er vrijdag vier zijn. Na tien uur geldt de normale dienstregeling weer.

Het KNMI heeft vanaf vijf uur donderdagmiddag tot vrijdagmiddag twaalf uur code geel afgegeven. Het weerinstituut waarschuwt hiermee voor kans op gladheid door sneeuw.



Voor woensdag was er ook sneeuw voorspeld. De sneeuw trok onze provincie echter grotendeels voorbij.