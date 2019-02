Sporter van de maand januari: wereldkampioen Michael van Gerwen

Nadat Van Gerwen in 2014 en 2017 al wereldkampioen werd, pakte de nummer één van de wereld die titel op 1 januari 2019 weer. In de finale rekende Mighty Mike vrij simpel af met de Engelsman Michael Smith: 7-3.





Van Gerwen werd twee dagen na zijn WK-zege gehuldigd in Vlijmen, daarna genoot hij van een welverdiende vakantie. Na verschillende 'opwarmtoernooien' staat begin februari pas weer zijn eerste echte serieuze toernooi op de planning. Vrijdag 1 februari begint MvG aan The Masters, het toernooi dat hij de afgelopen vier edities winnend heeft afgesloten.

'Verdiende winnaar'

De topdarter leefde lange tijd als een monnik om zich optimaal voor te bereiden op de strijd om de wereldtitel. Al jaren is Van Gerwen de beste darter van de wereld, maar op het WK ging het lang niet altijd goed. Nu weer wel, tot zijn eigen genoegen. "Ik had mijn derde wereldtitel misschien eerder moeten winnen, maar dat mocht niet zo zijn. Ik ben blij dat ik hem nu weer in mijn handen mocht nemen. Ik heb een goed toernooi gedraaid. Als er één verdiende winnaar is, dan ben ik het."

Talent

