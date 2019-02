Zanger Johnny Lion (77) van 'Sophietje' overleden

BREDA - Zanger Johnny Lion is donderdag overleden. Dat meldt zanger Rob de Nijs op zijn officiële Facebookpagina. De geboren Hagenaar, die eigenlijk John van Leeuwarden heette en al sinds de jaren tachtig in Breda woonde, is 77 jaar oud geworden.

Van Leeuwarden maakte naam met Johnny & The Jumping Jewels. Die band was in 1961 goed voor een nummer-één-hit met 'Wheels'. Na enkele jaren ging Van Leeuwarden solo verder. Als 'Johnny Lion' scoorde hij in 1965 een grote hit met het nummer 'Sophietje'.

'Broze en bescheiden man'

Van Leeuwarden trok samen met Rob de Nijs rond met Circus Toni Boltini. Boltini was de oom van Lions tweede vrouw Mariska Akkerman, die vorig jaar overleed na een kort ziekbed.

“John bezocht altijd de concerten van zijn vriend Rob in het Chassé Theater in Breda. Rob stelde dat zeer op prijs", vertelt muziekkenner Edwin van Loon. "Na afloop kwam Johnny altijd backstage wat drinken in het artiestencafé. Dan haalden ze samen herinneringen op aan hun tijd in de roerige jaren zestig en hun optredens met Circus Toni Boltini. Hij was nog aanwezig bij het concert dat Rob de Nijs gaf vanwege zijn 75ste verjaardag in het Concertgebouw in Amsterdam.”

De laatst keer dat Van Loon hem zag, was in juli op de vrijdagmarkt op de Grote Markt in Breda, waar hij samen met zijn vrouw boodschappen aan het doen was. "De keren dat ik hem sprak, kwam hij over als een zeer aimabele, vriendelijke, broze en bescheiden man.”

Alzheimer en longkanker

Eind vorig jaar werd bekend dat Van Leeuwarden niet lang meer te leven had. Hij leed aan Alzheimer en uitgezaaide longkanker.

"Het zat eraan te komen", verzucht oud-bassist Joop Oonk. "Maar het was toch een schok toen Johnny's stiefzoon belde rond halfnegen. Drie weken geleden ben ik nog met Rob de Nijs bij Johnny geweest. Bij momenten was hij toen nog helder. Een paar weken eerder waren we met The Jumping Jewels bij hem geweest. Dat was een hard gelag. Zeker als je zo succesvol bent geweest in de jaren zestig."

De mooiste herinnering die bij het overlijden van Johnny Lion bij hem naar boven komt, is de tour die ze in de jaren zestig maakten door het Midden-Oosten. "We deden daar twee shows per dag en toen we vertrokken na een maand stonden we op een, twee en drie in de hitparade."