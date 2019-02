'Een hard gelag, zeker als je zo succesvol bent geweest', Joop Oonk staat stil bij dood Johnny Lion

BREDA - "Het zat eraan te komen", verzucht bassist Joop Oonk na het overlijden van Bredanaar John van Leeuwarden, beker bekend als zanger Johnny Lion. Ze werkten jarenlang samen in de band Johnny & The Jumping Jewels. "Maar het was toch een schok toen Johnny's stiefzoon donderdagavond belde rond halfnegen."

Met Johnny & The Jumping Jewels waren Van Leeuwarden en Oonk in 1961 goed voor de nummer-één-hit 'Wheels'. Maar Van Leeuwarden is toch vooral bekend van zijn grote hit 'Sophietje' uit 1965.

Van Leeuwarden overleed op 77-jarige leeftijd. Eind vorig jaar werd bekend dat de zanger niet lang meer te leven had. Hij leed aan Alzheimer en uitgezaaide longkanker.

'Bij momenten nog helder'

"Drie weken geleden ben ik nog met Rob de Nijs bij Johnny geweest", vertelt Oonk. "Bij momenten was hij toen nog helder. Een paar weken eerder waren we met The Jumping Jewels bij hem. Dat was een hard gelag. Zeker als je zo succesvol bent geweest in de jaren zestig."

De Nijs en Van Leeuwarden waren goed bevriend. Ze trokken jarenlang samen rond met Circus Toni Boltini. Boltini was de oom van Lions tweede vrouw Mariska Akkerman, die vorig jaar overleed na een kort ziekbed.

Mooiste herinnering

De mooiste herinnering die bij het overlijden van Johnny Lion bij Oonk naar boven komt, is de tour die ze in de jaren zestig maakten door het Midden-Oosten. "We deden daar twee shows per dag en toen we vertrokken na een maand stonden we op een, twee en drie in de hitparade."