Geen plek op crisisdienst voor moordverdachte Michael G. uit Kaatsheuvel: 'Er waren geen bedden'

De 28-jarige man werd uiteindelijk ook niet gedwongen opgenomen, omdat zijn behandelend psychiater inschatte dat hij op dat moment geen gevaar voor zichzelf of voor anderen was.

Michael G. wordt ervan verdacht zijn moeder om het leven te hebben gebracht. Hij stond volgens zijn broer Rini dinsdag met zijn koffer op de stoep van zijn psychiater, omdat hij opgenomen wilde worden. “We hadden gewoon geen bedden, anders was hij zeker opgenomen. We willen namelijk iedereen met een hulpvraag helpen”, zegt Ilona Brekelmans. Zij is psycholoog bij Amarant, maar niet de behandelaar van G..

De crisisdienst is er voor mensen die spoedeisende psychiatrische hulp nodig hebben. Amarant zocht hiervoor hulp bij GGz Breburg. Hun crisisdienst heeft in Breda 25 bedden en in Tilburg 26. “Deze waren allemaal bezet. En ook bij PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) van een ziekenhuis in de buurt was geen plek”, vertelt Vugs.

Bekijk video met Ivo Vugs van Amarant en lees verder.





Geen gedwongen opname

In een uiterst geval kan er gekozen worden voor inbewaringstelling (ibs). Dit is een spoedmaatregel om iemand gedwongen op te nemen in een instelling. "Hierbij speelt het gevaarcriterium een rol. Dat betekent dat een psychiater moet dan inschatten of die persoon een gevaar is voor zichzelf of voor iemand anders", legt Vugs uit. Hij schatte in dat dat niet het geval was en dus werd er niet gekozen voor een ibs.

De behandelend psychiater van G. is erg ontdaan over wat er is gebeurd. “Dit is een zeer ervaren psychiater en het grijpt hem heel erg aan. Hij vraag zich af: ‘heb ik het wel goed gedaan?’”, vertelt Vugs. Amarant gaat een onderzoek instellen. "Zijn er in die procedure fouten gemaakt? Hadden dingen anders gemoeten? Kunnen we daar in de toekomst van leren?"

Trigger

Dat het misgaat, omdat iemand niet gedwongen wordt opgenomen, is volgens Vugs niet altijd te voorkomen. “Het gaat om een momentopname. Soms zijn de signalen zo, dat een psychiater op basis daarvan geen gevaar ziet. Maar als er later iets gebeurt wat zo iemand triggert, kan het ineens helemaal misgaan. Zo’n trigger kan bijvoorbeeld iets in het verkeer zijn: een toeterende auto of een blaffende hond”, legt hij uit.

Het ging dus gigantisch mis. Om vier uur woensdagochtend vond de politie het lichaam van het 64-jarige slachtoffer in haar voortuin aan de Jan de Rooijstraat in Kaatsheuvel. “Ik wil precies weten waar Michael hulp heeft gezocht, de avond voor zijn moeder overleed. Dat moeten we grondig uitzoeken”, zegt zijn advocaat Peter Schouten.

Bekijk video met psycholoog Ilona Brekelmans en lees verder.





Voorkomen?

Wat als er wél ergens plek was gevonden? Was dit drama dan voorkomen? “Als er een bed was geweest dan hadden we hem iets kunnen bieden. Maar of we dit hadden kunnen voorkomen, dat weet ik niet. Daar kan ik geen uitspraken over doen”, zegt psycholoog Ilona Brekelmans.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat Michael G. verdacht wordt van moord/doodslag. Vrijdagmiddag wordt bekend of zijn voorarrest met twee weken wordt verlengd.