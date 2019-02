Niet stelen, maar kopen: oude komborden toch te koop in het land van Heusden en Altena

'Inwoners worden in de gelegenheid gesteld een kombord aan te schaffen voor de prijs van 25 euro. Of via verloting, mocht er meer belangstelling zijn', staat in de officiële besluitenlijst van het kersverse college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena.

Opbrengst gaat naar een goed doel

De opbrengst van de ongeveer tweehonderd borden, of wat daar nog van over is, gaat naar een goed doel in Altena. Inwoners kunnen het dit doel kiezen uit drie door college geselecteerde goede doelen. Het idee om de komborden te verkopen of te verloten kwam van CDA-raadsleden Hanno van Baast en Otto van Breugel. Begin januari schreven zij een brief naar de waarnemend burgemeester van Altena met het verzoek de oude borden te verkopen of te verloten.

Veel borden zijn al gejat

Souvenirjagers en dieven hebben de officiële verkoop echter niet afgewacht. De afgelopen weken zijn er namelijk massaal komborden gejat. De nieuwe gemeente Altena was woedend over de massale jatpartij “Diefstal is uiteraard iets wat wij ten zeerste afkeuren. We vinden het dan ook erg spijtig dat er komborden gestolen zijn, dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn."