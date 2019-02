Charles de Mooij aast op Franse Van Gogh voor het Noordbrabants museum: 'Dat zou een droom zijn'

DEN BOSCH - Om het verhaal van Van Gogh nog beter te kunnen vertellen, zou Charles de Mooij graag een Frans werk van de schilder toevoegen aan de collectie van het Noordbrabants Museum. Dat vertelde de directeur van het Bossche museum zondag in het radioprogramma 'Lekker Weekend'.

"We zijn bezig het museum nog wat internationaler te maken, de collectie verder uit te breiden", vertelt De Mooij. "De aankoop van drie Van Gogh's de afgelopen jaren geeft al aan in welke richting we dit willen doen. Maar ook op het gebied van de oude kunst. We zijn op dit moment bezig met een heel grote verandering wat betreft de presentaties in eigen huis. Over een jaar of twee, drie ziet het er helemaal anders uit."

Stabiel nieuw niveau

De directeur merkt dat het museum ondanks de recente verbouwingen tegen de grenzen aanloopt.

"We gingen er bij de uitbreiding vanuit dat er tussen de 130.000 en 150.000 bezoekers zouden komen, maar we zitten nu op 220.000. Dat is een stabiel nieuw niveau. Dit betekent: verbouwen en nieuwe faciliteiten scheppen. Ik zie hier de komende jaren nog wel het een en ander gebeuren."

Verrijken

Een van de werken waarmee hij het museum de komende jaren graag nog zou verrijken, is een 'Franse Van Gogh. "Om het verhaal van Van Gogh - dat voor Brabant en het Noordbrabants Museum zo ontzettend belangrijk is - nog dichter bij de bezoekers te brengen en nog beter te kunnen vertellen."

Grote vraag is hoe reëel zoiets is. "Maar ik heb gemerkt dat het - als je het maar graag genoeg wil en mensen weet te mobiliseren - lukt. Ik zeg niet dát ik het ga realiseren, maar ik ga het zeker proberen."