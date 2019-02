Rini Wagtmans kan zijn geluk niet op: 'Rudi komt naar huis!'

De Willebrorder is bezig met het regelen van een noodpaspoort zodat Lubbers samen met zijn partner Ria naar Nederland kan reizen. “Binnen een paar dagen komen ze naar Nederland. De consul in Bulgarije is er druk mee bezig. Dat komt goed."

'Teamleider'

Eerder werd bekend dat de oud-bokser onder erbarmelijke omstandigheden verblijft in een aftands busje in Bulgarije. Vorige week werd daarom een hulpactie met een klein team opgestart onder leiding van oud-wielrenner Rini Wagtmans.





Vooral Ria was er slecht aan toe en moest worden opgenomen in het ziekenhuis. “Het gaat een stuk beter met haar. Ze is levenslustig en ze heeft weer praatjes”, aldus Wagtmans die zondagmorgen vroeg contact had met de zoon van Rudi Lubbers die naar zijn vader is afgereisd.



Gekkenhuis

Ondertussen staat de telefoon in het 'crisiscentrum' in Sint Willebrord roodgloeiend. “Je wilt niet weten hoeveel media ik aan de lijn krijg, onvoorstelbaar. Ik heb amper tijd om fatsoenlijk te eten”, aldus een goedgemutste Wagtmans.

De Willebrorder kreeg ook veel reacties van mensen die zich zorgen maken over het lot van de honden die bij Rudi en Ria verbleven. “Mensen waren bang dat we ze zouden vergeten. Niks is minder waar. Ik heb een Engels echtpaar bereid gevonden om de dieren tip top te verzorgen. Ze worden ingeënt en ze kunnen alle zes mee naar Nederland komen. Dus zelfs dat hebben we geregeld.”



Van der Poel

Nu de grootste zorgen achter de rug zijn, hoopt de oud-wielrenner op nog een beetje zondagsrust. “Want nu wil ik naar onze eigen Matthieu van der Poel gaan kijken, ook belangrijk.”