NAC-fans krijgen gesprek met clubeigenaren: 'We zijn benieuwd hoe ze dit zinkende schip gaan redden' NAC-fans zijn teleurgesteld. (Foto: VI Images)

BREDA - De supporters van NAC hebben in een manifest hun zorgen geuit over de situatie bij NAC. Ze eisen een gesprek met de eigenaren van de club, die sinds afgelopen weekend hekkensluiter is in de eredivisie, nadat met 3-0 werd verloren van directe concurrent De Graafschap. De club heeft maandag laten weten dat er een vergadering met de clubraad komt.

Geschreven door Job Willemse

"NAC gaat ons aan het hart, en het doet ons pijn om te zien dat onze clubkleuren en onze trots te grabbel worden gegooid door gasten die het niet uit lijkt te maken waar ze voetballen", schreef de clubraad van NAC op Twitter. Tekst gaat verder onder de tweet. De clubraad haalde uit naar de spelers van NAC, maar ook organisatie van de club baart de supporters zorgen. "NAC is stuurloos en er is geen eindverantwoordelijke. Er is sprake van een 'afschuifcultuur': een technisch hart zonder stuurman, een Raad van Commissarissen die opereert in het donker en een parttime interim-directrice. Er zit geen enkele lijn in. Ook de technische staf werd aangepakt in het manifest van de supportersverenigingen. Zo vinden ze dat onder meer trainer Mitchell van der Gaag 'wanhoop uitstraalt'. "Ieder interview is hetzelfde en niemand lijkt de verantwoordelijkheid te nemen. De posities lijken onhoudbaar te worden." Gesprek

De verschillende supportersverenigingen eisten een gesprek met de eigenaren van de club. "Zodat we van hen kunnen horen wat ze van plan zijn om dit zinkende schip te redden", zo sloten ze het manifest af. Als antwoord op het manifest liet de club weten een vergadering met de clubraad te beleggen. Daarbij schuift een afvaardiging van Commissie van aandeelhouders en Raad van Commissarissen aan, zo meldt de club. LEES OOK: 'Het gaat een spannende week worden in Breda', broers Van de Kerkhof vrezen voor toekomst NAC-coach