'Het gaat een spannende week worden in Breda', broers Van de Kerkhof vrezen voor toekomst NAC-coach

NAC verloor zaterdag de degradatiekraker tegen De Graafschap met 3-0. Daardoor klimt de ploeg uit Doetinchem over NAC heen en is de ploeg van Mitchell van der Gaag nu hekkensluiter in de eredivisie.

"NAC is op dit moment dramatisch", benadrukt René. "Dit was een afstraffing. NAC gaat het heel moeilijk krijgen. Ik hoop dat NAC niet rechtstreeks degradeert, maar de ploeg voetbalt gewoon slecht. Ik hoop dat de situatie zal verbeteren, maar dat gaat niet meevallen."

In de steek gelaten

Van der Gaag liet na afloop van de wedstrijd weten dat hij zich in de steek gelaten voelde door zijn spelers. "Als hij het niet meer op de rit krijgt, is de enige optie een andere trainer te zoeken die dit wel lukt. Het gaat een spannende week worden in Breda. Dit kan wel in het nadeel van de trainer uitvallen."

Broer René verwacht dat Van der Gaag ondanks alles het einde van dit voetbalseizoen haalt."Ik denk niet dat NAC de financiële mogelijkheden heeft om hem te ontslaan en een andere trainer aan te stellen. Ik hoop dat Van der Gaag gewoon blijft en NAC toch weer wat stapjes omhoog zal zetten. Maar de ploeg zal het heel moeilijk krijgen. Je kunt tenslotte geen dertien of veertien voetballers ontslaan..."

Willem II en PSV

NAC's aartsrivaal Willem II ging afgelopen weekend ook onderuit. In Tilburg was FC Groningen zaterdag met 2-1 te sterk. Daarmee komt een eind aan een sterke serie van de ploeg van coach Adrie Koster. Willem II staat negende in de eredivisie.

PSV is koploper en handhaafde zondag de vijf punten voorsprong op naaste belager Ajax, dankzij een 5-0 zege op Fortuna Sittard. "De eerste helft was PSV niet echt honderd procent", zag Willy. "Maar de tweede helft was goed, zoals PSV zulke wedstrijden hoort te spelen. Al met al een verdiende overwinning."

"Ook met jonge spelers zoals Gakpo en Ihattaren erin draait het lekker", benadrukt René. "Enige smet op de wedstrijd was het uitvallen van Steven Bergwijn. Dat zag er niet zo goed uit."