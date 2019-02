1000 Brabanders gezocht die willen meepraten over wat we in de toekomst eten

DEN BOSCH - De provincie wil met 1000 Brabanders praten over wat we eten. "Voedsel gaat ons allemaal aan. Iedereen heeft er een mening over. Wat er geproduceerd moet worden, wat gezond is en natuurlijk ook wat lekker is", zegt gedeputeerde Anne-Marie spierings. "Daarom wil ik graag dat 1000 Brabanders met elkaar in gesprek gaan over hoe ons voedselsysteem er in de toekomst uit moet zien."

Dat gaat gebeuren tijdens de Voedsel1000 op 19 februari in de Brabanthallen in Den Bosch. Die dag moet leiden tot het eerste Brabantse Voedselbesluit.

Van productie tot consumptie van voeding: alles komt aan bod. Iedereen die wil meepraten en meedenken kan zich hiervoor aanmelden. Spierings denkt dat bijna iedereen wel geïnteresseerd is in dit onderwerp.

Deskundigen deze keer overslaan

Natuurlijk zijn er tal van mensen en instanties die zich professioneel met dit onderwerp bezighouden. Maar die wil Spierings in deze sessie overslaan.

"Er zijn over alle aspecten van voeding veel opvattingen en die kan ik natuurlijk bij de deskundigen halen, maar ik wil graag dat het uit de samenleving komt. Dat mensen kunnen meepraten en dat het breed gedragen wordt. Maar ook dat er samen wordt nagedacht over oplossingen en ontwikkelingen en hoe dat moet worden uitgevoerd. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan over dierenwelzijn. Waar koop je je voedsel? Wat is een eerlijke prijs voor de boer? Wat is gezond voedsel? En meer van dit soort onderwerpen."

Kinderen en voeding

Het Smaakcentrum in Linden houdt zich ook bezig met deze onderwerpen en richt zich op schoolkinderen. Zij krijgen voorlichting over alle facetten van voedsel, waarbij gezondheid en duurzaamheid centraal staat. Voorzitter Corné van Asten ziet overeenkomsten tussen hun werk en het plan van de provincie.

"We informeren de kinderen over voedsel en daar zijn ze enthousiast over. Dat ze weten wat ze eten en merken dat gezond ook lekker kan zijn. Duurzaamheid is belangrijk en er is steeds meer kennis over wat voeding met je lichaam doet, maar ook met de natuur."

Frietjes en erwtensoep

De aanwezige kinderen van basisschool De Zevensprong in Cuijk zijn in het Smaakcentrum druk bezig met groente en vlees snijden, terwijl anderen al bloemkool in de pan gooien. De 11-jarige Tianna snijdt de vegetarische kip tot blokjes voor in de Tandoori. Ook zij heeft een mening over voeding.

"Het moet genoeg groente hebben en niet te vet zijn. Maar het moet ook wel lekker zijn. Ik vind frietjes en erwtensoep heel lekker, maar ik lust eigenlijk wel alles."

Voor de Voedsel1000 op 19 februari kan iedereen zich nog opgeven. Bij meer dan 1000 aanmeldingen wordt er geloot. Meer informatie hierover staat op deze website.