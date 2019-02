Supermarkt vier keer overvallen: 'Ik schrik nog steeds als mensen in zwarte kleding binnenkomen'

De overvaller op de PLUS Supermarkt in Eindhoven op 16 november

EINDHOVEN - De PLUS Supermarkt op de Woenselsestraat in Eindhoven is binnen een jaar al vier keer overvallen. En dat heeft een grote impact op de medewerkers. Maandag vertellen twee medewerksters van 16 en 17 jaar oud in Bureau Brabant wat een van de overvallen met hen heeft gedaan: “Ik viel in elkaar van angst.”

Op 16 november werd de supermarkt voor de derde keer overvallen. De dader kwam rond half acht ’s avonds de winkel binnen en liep meteen op de servicebalie af, waar een van de twee medewerksters stond. “Hij trok zijn wapen en richtte het op mijn borst. Ik was helemaal in shock en ik wist niet wat er gebeurde”, vertelt ze.

De overvaller eiste geld en dat gaf ze, alleen het was niet genoeg. Hij liep naar een kassa waar de andere medewerkster zat. Ook zij werd bedreigd met een vuurwapen: “Hij hield z’n pistool tegen mijn zij en eiste geld. Ik gaf het aan hem, maar hij rende al snel weg omdat mijn collega om hulp riep”, vertelt ze. “Ik viel daarna in elkaar van angst en verdriet. Alles kwam er toen uit.”

Nog steeds impact

De medewerkster van de servicebalie laat weten dat het nog steeds invloed op haar heeft: “Het had eerst heel veel invloed op mijn concentratie op school. Nu schrik ik nog als mensen in zwarte kleding binnenkomen. Dan denk je: zal het diegene weer zijn of zal het weer opnieuw gebeuren?”

Ook op de medewerkster van de kassa heeft het nog invloed: “Ik wil gewoon weer rustig naar mijn werk kunnen gaan.”

Vorige week vrijdag was het voor de vierde keer raak: twee donkere mannen probeerden met grof geweld de supermarkt binnen te komen. De kassamedewerkers waren op dat moment de kassa’s aan het legen. Het lukte ze niet om binnen te komen, omdat de winkel dicht was. Maar de medewerkers van die avond waren opnieuw in shock.





