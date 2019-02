Situatie Steven Bergwijn wordt per dag bekeken; blessure lijkt mee te vallen voor PSV'er

EINDHOVEN - De blessure van Steven Bergwijn valt mee. De buitenspeler van PSV werd zondag tijdens het duel met Fortuna Sittard per brancard van het veld gedragen met een ogenschijnlijke zware blessure. PSV meldt maandagavond dat de situatie van Bergwijn per dag wordt bekeken.

PSV meldt in een kort statement op de eigen website dat na medische onderzoeken is gebleken dat de situatie van Bergwijn dag voor dag bekeken moet worden. Daarmee lijkt de blessure van de Oranje-international mee te vallen.

De club doet geen exacte mededeling over de blessure van Bergwijn, die hij in het met 5-0 gewonnen duel met Fortuna Sittard opliep. De aanvaller ligt er niet voor maanden uit, waar eerder voor werd gevreesd. Hij zal op geleide van de pijn de training van PSV weer hervatten. Wanneer Bergwijn weer inzetbaar is, is nog niet bekend.

