Activisten bekladden boerderij na stalbrand Biezenmortel, buurtbewoners houden de wacht

BIEZENMORTEL - Bezorgde buurtbewoners in Biezenmortel hebben dinsdag een buurtwacht ingesteld bij de boerderij waar vrijdag 2500 varkens omkwamen bij een stalbrand. Maandag werd de boerderij midden op de dag beklad met de tekst ‘burn in hell’ door activisten.

Naast de leus was de boerderij beklad met het logo van het Dierenbevrijdingsfront, een actiegroep tegen dierenleed. De buurt wil het vanwege de bekladdingen graag opnemen voor de bewoners van de boerderij en heeft daarom een buurtwacht ingesteld. Overdag wisselen ploegjes van twee mensen elkaar af bij het huis, waar een bouwkeet op de inrit is geplaatst.



De Biezenmortelse Patrick van den Hurk is coördinator van de actie. “Er posten zes mensen per dag bij het huis, tussen acht uur ’s ochtends en acht uur ’s avonds. Het gaat niet alleen om mensen uit de buurt, uit het hele dorp zijn aanmeldingen”, vertelt Van den Hurk.



's Avonds professionele bewaking

“We hebben nu al een uitgebreid schema opgesteld met vrijwilligers. We hebben zelfs meer aanmeldingen dan nodig is.” Na acht uur 's avonds staat er professionele bewaking bij het huis, zoals gebruikelijk is na branden van deze omvang.

Duizenden biggen en zeugen dood

2500 biggen en zeugen kwamen vrijdag om het leven gekomen bij de grote stalbrand in Biezenmortel. Vrijdagmiddag rond vier uur brak er brand uit in een van de vier aan elkaar geschakelde stallen. De enorme rookwolken waren in de wijde omgeving te zien.



Drie van de vier stallen gingen volledig in vlammen op. In de vierde stal, die wel rookschade opliep, overleefden vijfhonderd varkens de brand.

Er wordt geen strafrechtelijk onderzoek gedaan, omdat er volgens de politiewoordvoerder geen aanwijzingen waren dat er strafbaar feit is gepleegd. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de werktuigenloods.