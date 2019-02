'Ik ben er ingeluisd', zegt John H. nadat hij 50 kilo cocaïne wilde verkopen aan undercoveragenten

De bekendmaking in Hasselt dat John H. was opgepakt (foto: Willem-Jan Joachems)

DEN BOSCH - Drugscrimineel John H. (61) uit Sint Willebrord zegt dat hij erin is geluisd door de politie toen hij probeerde 50 kilo cocaïne te verkopen. Hij noemde het werk van de undercoveragenten praktijken vergelijkbaar met die van de Gestapo.

H. werd op 20 december 2017 opgepakt in een hotel in Scheveningen. Daar probeerde hij samen met zeven andere mannen een lading coke te verkopen. Ze dachten dat het Britse dealers waren, maar het bleken undercovers.

York-bende, Partyking en coke

John H. maakte eind jaren negentig deel uit van de York-bende die xtc-pillen maakte en vanuit West-Brabant over de hele wereld verkocht. Hij zat toen ook al in de coke. Hij kreeg in 2003 elf jaar celstraf voor drugsexport.

Daarna kwam zijn naam ook bovendrijven bij de megazaak rond de dekmantelfirma Partyking in Best maar hij werd niet opgepakt, vermoedelijk wegens gebrek aan bewijs.

Ruim een jaar geleden volgde de arrestatie in Scheveningen en enkele weken later -begin 2018- werd hij op een persconferentie in Hasselt aangeduid als hoofdverdachte in een groot Belgisch-Nederlands drugsonderzoek.

Tijdens het internationale onderzoek pakte de politie zo'n 50 man op, onder wie ook zijn maatje Arjan K. uit Achtmaal. Die is ook verdachte in deze coke-zaak.

De Belgische politie ontmantelde drie speedlabs in Ham en Hamont-Achel en wietplantages in onder meer Hoogstraten en Wuustwezel. Ook een grondstoffenleverancier in Lommel bleek in de bende te zitten. Verder stuitte de politie in dit onderzoek op de grootste grondstoffenopslagplaats die ooit in Brabant is gevonden, in Waspik.

Wat H. met dit alles te maken heeft is tot op heden onduidelijk gebleven. Het staat voor zover bekend niet in zijn aanklacht. Die draait alleen om de Scheveningse coke-deal.

Geldproblemen

H. (61) vertelde dat hij in financiële problemen was geraakt nadat hij ruim een miljoen euro moest betalen. Dat geld zou hij hebben verdiend met de York-bende. De financiële verplichtingen zouden in de loop van de tijd zo nijpend zijn geworden dat hij hapte toen een undercoveragent herhaaldelijk vroeg of hij geen coke wilde verkopen.

De 50 kilo was in de ogen van H. een testlevering. Hij zou daarna elke maand 100 kilo gaan leveren om zo zijn schuld snel te kunnen afbetalen. In de ogen van H. is hij gedwongen. Undercoveragent Mike ontkende dat.

Vrijdag gaat het proces verder. Dan komt de officier van justitie met haar verhaal en de strafeisen. De uitspraak is gepland op 8 maart.