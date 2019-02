Deel dit artikel:













Aftrap herdenking 75 jaar bevrijding Woensdrecht op basisschool in Putte: 'Ik wil geen Duitser zijn' Burgemeester Adriaansen geeft het boek Spion van Oranje aan leerlingen van groep 8

PUTTE - Op basisschool De Dreef in Putte heeft burgemeester Steven Adriaansen woensdag de aftrap gegeven voor de herdenking van 75 jaar bevrijding van de gemeente Woensdrecht. Hij deed dat door het boek Spion van Oranje over oorlogsheld Bram Grinsnigt te overhandigen aan leerlingen. De kinderen van groep 8 van basisschool De Dreef in Putte weten veel van de Tweede Wereldoorlog. De afgelopen maanden is er in de lessen volop aandacht besteed aan de verschrikkingen van de oorlog en de bevrijding.

Geschreven door Rene van Hoof

Vasil uit groep 12 vindt het heel belangrijk dat er op school veel aandacht is besteed aan de oorlog: "Anders hadden wij nu Duits gesproken en ik wil geen Duitser zijn, zegt hij met een lach. Ook de andere leerlingen zijn zich bewust van de betekenis van oorlog en vrijheid. De kinderen gaan in mei ieder jaar naar het oorlogsmonument in Putte om bloemen te leggen. Oorlogsheld Eigenlijk zou de Spion van Oranje, Bram Grisnigt uit Hoogerheide, naar de school zijn gekomen. Maar de oorlogsheld overleed twee weken geleden op 95-jarige leeftijd. Zijn levensverhaal, dat leest als een spannend jongensboek, staat in het zojuist verschenen boek Spion van Oranje. De Spion van Oranje vond het belangrijk dat de jeugd de verhalen over de oorlog zou horen. Burgemeester Adriaansen ziet het als zijn opdracht om het verhaal nu door te vertellen. Op basisschool De Dreef is die missie zeker geslaagd. De kinderen van groep 8 zijn enthousiast en leergierig en willen veel weten van de oorlog en de bevrijding. Precies zoals Grisnigt het zou hebben gewild.