Drugsvondst tussen knoflook blijkt hennep en hasj, verdachten zitten nog vast

ETTEN-LEUR - De grote partij drugs die maandag tussen een lading knoflook in Etten-Leur werd gevonden, bestaat uit hennep en hasj. Het gaat om honderden kilo's. Dat heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

De politie vond de drugs in een loods aan de Penningweg. Ze waren verstopt in ongeveer dertig kleinere containers van ongeveer 1,5 kubieke meter.



Vernietigd

De drugs zijn inmiddels vernietigd. Het onderzoek loopt nog. Drie mannen die maandag zijn aangehouden bij de loods, zitten nog vast. Het gaat om een 38-jarige man uit Etten-Leur en twee mannen van 34 en 40 jaar uit Spanje.



Maandag werd ook een Spaanse vrachtwagenchauffeur overvallen. De politie onderzoekt of dit met de drugsvangst in Etten-Leur te maken heeft.