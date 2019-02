Deel dit artikel:













Moordenaar Melanie Sijbers komt waarschijnlijk nooit meer vrij De 15-jarige Melanie Sijbers werd in 2006 verkracht en vermoord door een ex-tbs patiënt. (Foto: Archief)

EINDHOVEN - De man die de 15-jarige Melanie Sijbers uit Geldrop vermoordde en verkrachtte komt waarschijnlijk nooit meer vrij. Het Eindhovens Dagblad meldt dat dader Peter H. na twee jaar tbs is overgeplaatst naar de afdeling 'longstay' voor onbehandelbare gevangenen. Zijn bezwaar tegen de overplaatsing is afgewezen. De kans op verlof of vrijlating in de toekomst is daardoor minimaal geworden.

Geschreven door Femke de Jong

De toenmalige ex-tbs’er Peter H. uit Geldrop kreeg vijftien jaar celstraf en tbs voor het doden en verkrachten van Melanie Sijbers in 2006. Vanwege meerdere ontsnappingspogingen zat hij de gevangenisstraf uit in de beruchte Extra Beveiligde Inrichting (EBI) van de gevangenis in Vught LEES OOK: Moordenaar Melanie Sijbers 'valt steeds terug': twee jaar extra tbs Advocaat Niek Heidanus van Peter H. vertelde tegen de Eindhovense krant dat zijn cliënt 'zich heeft neergelegd bij de uitspraak en de consequenties'. "Hij was strijdvaardig maar berust in de beslissing. Hij ziet in dat het op dit moment de juiste zet is." Vanwege het vluchtgevaar krijgt hij een plek op de afdeling voor langdurig verblijf van de EBI in Vught.