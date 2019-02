Syriër die vrouw met 31 messteken doodde, heeft vaste bezoeker in cel

BREDA - Met 31 messteken bracht de 43-jarige Houssain zijn vrouw vorig jaar mei om het leven. Donderdagmiddag werd hij door de rechtbank in Breda veroordeeld tot dertien jaar cel. Eén keer per week kreeg de Syriër thuis, aan de Klaverweide, Nederlandse les van een vrijwilliger van Humanitas. Dit zogenaamde Taalmaatje bezoekt Houssain, ondanks zijn gruwelijke daad, in de gevangenis in Grave. “Mensen begrijpen me niet en schelden me uit.”

In de ogen van het Taalmaatje was Houssain een normale en zelfs aardige man. “Er was wel iets waar hij in zijn gedachten mee bezig was. Hij kon met nieuwjaar niet slapen door alle knallen.”

De Syriër vertelde de ‘leraar’ zijn verhaal. Houssain zou zijn vader en broer verloren zijn in zijn geboorteland en is later met zijn andere broers en zussen gevlucht. “Dat ik hem aanhoorde, schepte een band.”

Komt wel goed

Eind 2017 haalde Houssain een taalmodule. Als dank gaf Houssain de vrouw van het Taalmaatje een doos Turks fruit cadeau. “Hij voldeed eigenlijk aan alle voorwaarden. Ik dacht het komt wel goed met hem.”

In mei, toen de man terug kwam van vakantie, kreeg hij geen contact meer met Houssain. De telefoon werd niet opgenomen. Even later las zijn vrouw het nieuws over de steekpartij in de krant. “Ik zei tegen mijn man: volgens mij is dat jouw Hoessain!” “Maar ik geloofde het niet”, reageert de man. “Ik was heel verbaasd. Ik ken die man heel goed en dacht hier klopt iets niet. Dit doe je niet zomaar. Ik denk dat hij helemaal de kluts kwijt is geweest.”

Hij en zijn vrouw denken allebei dat Houssain zijn daad in een soort opwelling beging. “Ik schrok er echt van. Wat ‘ie gedaan heeft, kan natuurlijk niet. Toch ga ik om de twee weken naar Grave. Mensen schelden mij daarom uit.”

'Die man is gek'

Tijdens de ontmoetingen in de gevangenis wordt er nooit gesproken over de zaak. “Hier zul je voor moeten boeten”, dat is wat ik tegen hem hebt gezegd. Zijn leven is kapot, dat is niet zo moeilijk. Houssain zei zelf ook: ‘Ik heb niet alleen m’n eigen leven kapot gemaakt, maar ook dat van anderen. Met name dat van de twee kinderen.”

“Negen van de tien mensen zeggen: ‘Die man is gek! Hoe kom je erbij om zo iemand te helpen?” Het Taalmaatje snapt het onbegrip. “Daarvan zeg ik: ik heb respect voor jouw mening. Ik ga niet in discussie met mensen. Mijn mening kan afwijken van die van honderd anderen. Het blijft een mens voor mij. Ik laat hem gewoon niet in de steek. Vrijdag schrijf ik een brief naar hem en volgende week ga ik weer naar hem toe. Dan vraag ik hem waar hij behoefte aan heeft.“