Boerenkoolmetworstvlaai krijgt een muzikaal zusje: het boerenkoolmetworstvlaailied

In Sint Michielsgestel zijn Sengers en Van Hout al wat langer bekend als een plaatselijk carnavalsduo. Geïnspireerd door alle publiciteit rond de boerenkoolmetworstvlaai maakten ze een lied waarin de bedenkers van de boerenkoolmetworstvlaaI, bakker Van Doorn en groenteman Van Lent, worden bezongen en de vlaai een soort heldenstatus krijgt. Het idee voor het carnavalslied ontstond vorige week toen de publiciteit rond de eetbare vlaai groteske vormen aannam.

'Hier moeten we iets mee'

In de studio vertelt Saas Fengers hoe dat ging. "Ik werd gebeld door mijn maat Marcel en die zei dat we er iets mee moesten doen. We komen allebei uit Gestel en we vonden het zo leuk voor deze twee ondernemers dat er 'gewoon' een lied moest komen. De tekst voor het lied was binnen een paar dagen klaar en het inzingen ging even snel." Nadat het gelegenheidsduo het lied op Facebook had geplaatst ging het snel. "In een paar uur tijd duizenden likes", vertelt Marcel van Hout.

De boerenkoolmetworstvlaai heeft inmiddels een heldenstatus gekregen in Schijndel en Sint Michielsgestel. Iedereen die we op straat aanspreken, kent de vlaai en iedereen is ook nog eens 'beretrots' op de plaatselijke ondernemers die de vlaai hebben bedacht. En ook het lied is inmiddels 'bekend'.









Het boerenkoolmetworstvlaailied klinkt als een traditioneel Brabants carnavalslied in het genre van Wim Kersten. Carnavalsmuziek die anno 2019 bijna niet meer wordt gemaakt. Anders gezegd: geen keiharde housebeat in deze dorpse carnavaleske compositie. De melodie voor het boerenkoolmetworstvlaailied is geleend van het nummer. Go, tell it on the mountain. Een van origine religieus lied dat onder meer is vertolkt door zeer veel gospelkoren en ook Dolly Parton.





Marcel van Hout en Faas Sengers bezingen de boerenkoolmetworstvlaai