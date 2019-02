Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











1200 euro boete voor veroorzaken dodelijk ongeluk Een tekening op het asfalt herinnert aan het dodelijk ongeluk. (Foto: Dave Hendriks SQ Vision)

DEN BOSCH - De rechtbank in Den Bosch heeft een 42-jarige man uit Eindhoven veroordeeld voor een verkeersfout waardoor een fietser verongelukte. De bestuurder is vrijgesproken van het zwaardere delict ‘dood door schuld in het verkeer’. De automobilist krijgt een geldboete van 1200 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van drie maanden.

Geschreven door Femke de Jong

De man wilde in januari vorig jaar met zijn auto de kruising van de Bilderdijklaan en de Wal in Eindhoven oprijden en hij verleende daarbij geen voorrang aan een fietser. De vrouw liep ernstig letsel op door het ongeval en overleed een week later aan haar verwondingen. De man erkende dat hij weliswaar geen voorrang verleende, maar hij verklaarde wel alles te hebben gedaan wat in zijn macht lag om een ongeval te voorkomen. Hij zou niet te hard hebben gereden, remde bij het naderen van de kruising, was naar eigen zeggen alert en paste zijn verkeersgedrag aan aan de plaatselijke omstandigheden. Hij vindt daarom dat hij geen straf zou moeten krijgen. Snelheid

Volgens de rechtbank blijkt uit de bewijzen dat er sprake was van een verkeersfout. De man verzuimde namelijk voorrang te verlenen aan de fietser. Van ander verwijtbaar verkeersgedrag is geen sprake. Zo bleek uit onderzoek van de politie onder meer dat de man op het moment van de botsing niet harder reed dan de toegestane maximumsnelheid van 50 km/uur. LEES OOK: Man (42) rijdt fietsster dood op gevaarlijk kruispunt, justitie eist 1200 euro boete Over de situatie op het kruispunt oordeelt de rechtbank dat er verkeersborden aanwezig waren die aangeven dat fietsers hier voorrang hebben. Ook waren er haaientanden en een verkeersdrempel op de weg. Wel vindt de rechtbank het aannemelijk dat de onoverzichtelijkheid van de kruising aan het ontstaan van het ongeval heeft bijgedragen. Dit betekent echter niet dat de man geen enkel verwijt kan worden gemaakt. Juist die onoverzichtelijkheid van de situatie had voor hem reden moeten zijn de kruising extra behoedzaam te naderen. Volgens de rechtbank heeft de man er dan ook niet alles aan gedaan om het ongeval te vermijden. Hij krijgt daarom een straf opgelegd. Vrijgesproken

Omdat de verdachte alleen een voorrangsfout heeft gemaakt en zich voor het overige aan de verkeersregels heeft gehouden, is hij enkel veroordeeld voor het veroorzaken van gevaar op de weg. Hij is vrijgesproken van het zwaardere delict ‘dood door schuld in het verkeer’. De rechtbank heeft er bij het bepalen van de straf rekening mee gehouden dat de man de verkeersveiligheid in gevaar bracht door geen voorrang te verlenen. Hierdoor werd een ernstig verkeersongeluk veroorzaakt, waardoor een vrouw zeer ernstig letsel opliep en uiteindelijk overleed. De nabestaanden is hiermee onherstelbaar leed aangedaan. Daarnaast houdt de rechtbank rekening met het strafblad van de man. Hij is eerder veroordeeld voor rijden onder invloed en voor een aanzienlijke snelheidsovertreding. Verder weegt mee dat de gevolgen van het ongeluk ook de man hebben aangegrepen en dat hij oprecht berouw heeft getoond. Ook vond er mediation plaats tussen de man en de zoon van het slachtoffer.