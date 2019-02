Dolend NAC heeft geen schijn van kans tegen AZ en lijdt 13e nederlaag

BREDA - NAC blijft ook na dit weekend hekkensluiter in de Eredivisie. De kwakkelende ploeg van trainer Mitchell van der Gaag verloor vrijdagavond op eigen veld kansloos van AZ in een bij vlagen armoedig duel: 0-3.

Voor NAC was het alweer de dertiende nederlaag van het Eredivisie-seizoen. De Bredanaars sprokkelden de voorbije weken voor eigen publiek nog aardig wat punten bij elkaar, maar ook aan die minireeks van drie duels zonder verlies kwam vrijdagavond een einde.

Armoedige eerste helft

NAC was in een kletsnat en winderig Breda in de zevende minuut dichtbij de 1-0. Robert Mühren stormde op over links, maar zijn schot wordt gekeerd door AZ-doelman Marco Bizot. Drie minuten later kreeg AZ een kans: Calvin Stengs legde van een meter of zestien aan, maar Benjamin van Leer tikte de bal uit de korte hoek.

Dat waren meteen ook de schaarse hoogtepunten in een uiterst armoedige eerste dertig minuten. Grote kansen waren er niet. NAC probeerde het wel, maar toonde weinig daadkracht. AZ was verder ook niet gevaarlijk. Het enige vermeldenswaardige waren de gele kaarten voor NAC-verdediger Karol Mets en Guus Til van AZ.

Dubbelslag Til

Na 33 minuten kwamen de bezoekers op 0-1. AZ-aanvoerder Guus Til kon geheel vrijstaand binnentikken na een voorzet van Jonas Svensson. Het was zijn vijfde doelpunt van deze competitie. Vijf minuten vóór rust kreeg Thomas Ouwejan namens AZ een grote kans oog in oog met Van Leer, maar de NAC-doelman bracht fraai redding.

NAC begon de tweede helft met een wijziging in de opstelling: Pele van Anholt kwam voor Khalid Karami. Binnen tien minuten na de hervatting verdubbelde Til de marge: 0-2. Hij werd prachtig de diepte ingestuurd door Calvin Stengs en schoot koel binnen. NAC schrok daarna wakker, gaf een teken van leven en kreeg via Kaikai een aardige kans op de 1-2. Zijn schot ging echter net voorlangs.

Van der Gaag bracht diep in de tweede helft Mounir El Allouchi voor Gianluca Nijholt en Giovanni Korte voor Sullay Kaikai. Acht minuten voor tijd haalde Kastaneer hard uit, maar de vuisten van AZ-doelman Bizot voorkwamen een doelpunt van de thuisploeg. Vlak voor tijd sloegen de Alkmaarders opnieuw toe: Albert Gudmunddson maakte er simpel 0-3 van, uit een voorzet van Oussama Idrissi.

AZ ijzersterk

AZ heeft dit jaar al zijn wedstrijden gewonnen en de vierde plaats inmiddels stevig in handen. Het verschil met nummer drie Feyenoord is nog maar twee punten. De Rotterdammers komen zaterdag in actie tegen De Graafschap, dé concurrent van NAC in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie.