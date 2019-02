LIVE: Ploeterend NAC op grotere achterstand tegen AZ in kletsnat Breda

BREDA - Hekkensluiter NAC Breda is om 20.00 uur begonnen aan het thuisduel met AZ, de nummer vier van de Eredivisie. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag hoopt voor de vierde keer op rij een thuisnederlaag te voorkomen. In dit liveblog lees je de belangrijkste wapenfeiten van het duel.

Tussenstand: NAC BREDA - AZ 0-2

NAC is in een kletsnat en winderig Breda in de zevende minuut dichtbij de 1-0. Robert Mühren stormt op over links, maar zijn schot wordt gekeerd door AZ-doelman Marco Bizot. Drie minuten later krijgt AZ een kans: Calvin Stengs legt van een meter of zestien aan, maar Benjamin van Leer tikt de bal uit de korte hoek.

De eerste dertig minuten van het duel verlopen verder uiterst rommelig. Grote kansen zijn er niet. NAC probeert het, maar dat wil nog niet lukken. AZ is verder ook niet gevaarlijk. Het enige vermeldenswaardige zijn de gele kaarten voor NAC-verdediger Karol Mets en Guus Til van AZ.

Na 33 minuten komen de bezoekers op 0-1. AZ-aanvoerder Guus Til kan bij de tweede paal geheel vrijstaand binnentikken na een voorzet van Jonas Svensson. Het is zijn vijfde doelpunten van deze competitie. Vijf minuten vóór rust krijgt Thomas Ouwejan namens AZ een grote kans oog in oog met Van Leer, maar de NAC-doelman brengt redding.









NAC begint de tweede helft met een wijziging in de opstelling: Pele van Anholt vervangt Khalid Karami. Binnen tien minuten na de hervatting verdubbelt Til de marge: 0-2. Hij wordt prachtig gelanceerd door Calvin Stengs. NAC geeft een teken van leven na de tweede goal van AZ. Kaikai kapt naar binnen en schiet, maar zijn schot gaat net voorlangs.





Vooraf:









NAC mag dan hekkensluiter zijn in de Eredivisie, de Bredanaars zijn op eigen veld bezig aan een aardige reeks. De ploeg verloor slechts één van zijn laatste zes thuiswedstrijden in competitieverband, tegen drie zeges en twee gelijke spelen.

NAC verloor zijn laatste twee thuisduels met AZ in de Eredivisie, maar bleef daarvóór vijf wedstrijden op rij ongeslagen tegen de Alkmaarders (W3, G2).