Kringloopwinkel deelt 5.000 euro uit: 'Ik was helemaal verrast!'

OVERLANGEL - Een kringloopwinkel die geld weggeeft. Het is een opvallend fenomeen. De Stichting Kringloop Overlangel maakte eind 2018 bekend dat ze een bedrag van vijfduizend euro over hadden. Vrijdagavond werden er vijf cheques van elk duizend euro overhandigd aan de 'gelukkige winnaars'.

Aan voorzitter Albert Bakker de fijne taak om het mooie nieuws over te brengen aan de verschillende goede doelen. "Ik belde ze stuk voor stuk op. Iedereen reageerde heel blij en enthousiast. Dus dat was heel mooi om te doen!"

LEES OOK: Kringloopwinkel heeft 5000 euro over en geeft het weg aan wie het goed kan gebruiken

De vrijwilligers van de kringloopwinkel verdeelden de vijfduizend euro onder de volgende doelen: Kidz Taz in Oss, De Zonnebloem in Ravenstein, Ons Klupke Herpen, KBO Overlangel en BrabantZorg Herpen.

Overspoeld met reacties

Dat de kringloop kan ‘strooien met geld’ heeft een economische reden. De zaken gingen in 2018 erg goed. En aangezien de winkel geen winst hoeft te maken, besloten de vrijwilligers het geldbedrag te verdelen onder verschillende goede doelen.

Het geld moest terechtkomen bij mensen die het nodig hebben of bij een goed doel. Sinds de bekendmaking van de bijzondere actie, is de kringloopwinkel overspoeld met reacties. Iedereen mocht zich aanmelden. "We hebben meer dan honderd reacties binnengekregen!', aldus Bakker.

Beleeftafel voor dementerenden

De medewerkers van BrabantZorg in Herpen zijn dolblij met de cheque. "Ik was helemaal verrast toen Albert belde, want er waren veel gegadigden. Het is geweldig, we zijn er heel blij mee!", reageert Gerda van Ee enthousiast. Ze werkt als activiteitenbegeleidster bij zorgcentrum Maasland in Herpen.

Van Ee weet al precies waar het geld naartoe gaat. "We gaan een beleeftafel kopen voor dementerende ouderen. Dat is een interactieve tafel waar ze spellen mee kunnen spelen, puzzels op kunnen maken, van alles."

Veel blijdschap dus, maar toch bleef het vrijdagavond bij een bescheiden feestje. "We overhandigen de cheques in het zaaltje achterin de winkel", vertelt Bakker. "Daarna gaan we er op proosten. Verder is er geen grote, officiële overhandiging. We zijn tenslotte gewoon een kringloopwinkel", lacht hij.