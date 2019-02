Oma Bastiaansen (93) kort na kwijtschelding schuld 20.000 euro overleden

BREDA - De 93-jarige Elisabeth Bastiaansen uit Breda is overleden, meldt BN DeStem. De hoogbejaarde vrouw hoorde twee maanden geleden nog dat ze ruim 20.000 euro aan zorgkosten niet hoeft terug te betalen. Haar strijd kwam uitgebreid in het nieuws.

De vrouw woonde in een verzorgingshuis in Breda en zou jarenlang een te lage eigen bijdrage hebben betaald voor haar zorgkosten. De bijdrage was berekend op het gegeven dat haar man nog zou leven, terwijl die in 2003 is overleden.

De familie gaf het overlijden door aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK), maar die paste het nooit aan in de administratie. De organisatie erkende de fout later, maar presenteerde alsnog een flinke rekening aan de 93-jarige vrouw. Aandacht regionale media en consumentenprogramma Radar zorgde ervoor dat het CAK de eis introk.