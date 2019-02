Deel dit artikel:













Maaslijn veel minder druk in ochtendspits, Arriva bezig met meer maatregelen Boxmeer is één van de plaatsen met een station aan de Maaslijn (foto: Hans Janssen).

CUIJK - De bezetting in de drukste trein op de Maaslijn is met 42 procent afgenomen. Deze trein, die in de ochtendspits rijdt, vervoert vooral scholieren en studenten. De drukte in deze zogeheten hypertrein is een stuk teruggebracht door een proef waarbij scholen in Nijmegen hun lestijd verschuiven. Hierdoor wordt het aantal reizigers over meer treinen verdeeld.

Geschreven door Hans Janssen

De Maaslijn maakt deel uit van de spoorverbinding tussen Roermond en Nijmegen en loopt door onder meer het Land van Cuijk. Kamervragen Erik Ronnes

De uitkomsten van de proef staan in antwoorden van staatssecretaris Stientje van Veldhoven op vragen van onder anderen Erik Ronnes, het Tweede-Kamerlid voor het CDA uit Boxmeer. In de brief staat ook dat de actie waarmee scholen in Nijmegen zijn begonnen, zal worden voortgezet. De bewindsvrouw meldt verder dat Arriva, dat het vervoer verzorgt, extra personeel gaat inzetten om bij verstoringen sneller te kunnen reageren. Voorts laten ze weten dat het vervoersbedrijf maatregelen gaat nemen om de technische staat van toestellen te verbeteren. Deze beloftes moeten leiden tot een betrouwbare dienstregeling en minder drukke treinen in vooral de ochtendspits. ‘Zo snel als mogelijk’, aldus Van Veldhoven. LEES OOK: Iedere dag afwachten of de trein wel rijdt', reizigers in actie tegen storingen op Maaslijntje Bekostiging elektrificatie

Ondertussen blijven de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg met elkaar in overleg over bijvoorbeeld de bekostiging van de elektrificatie van de lijn. Die dreigt duurder uit te vallen dan was geraamd. Van Velthoven laat de Kamer weten dat ‘de risico’s voor het project bij de provincies liggen.’ Van het Rijk wordt dus geen extra bijdrage verwacht.