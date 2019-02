Ut giet oan, ook in de stromende regen: carnavalsfeestje bij de Bredase Klûntocht [FOTO'S]

BREDA - Het was misschien wel de regenachtigste Klûntocht ooit. Met bakken kwam het zondagmiddag uit de hemel vallen, maar de duizenden feestvierders deerde het niet. Zij klûnden vrolijk door tijdens het traditionele pré-carnavalsfeestje in Breda. Bekijk de fotoserie.

Het was alweer de 22e editie van de Bredase Klûntocht, die dit keer het thema '2x11 Ut ging vanzelluf' had. Twee keer elf, dubbel feest. De zesduizend kaarten voor het evenement waren vorige week dan ook binnen een mum van tijd uitverkocht. De rij naar de kassa slingerde zich zo'n beetje door de hele binnenstad heen. De opbrengst van de kaartverkoop gaat dit jaar naar de Grote Kerk van Breda.



Zoals altijd dompelde Breda zich onder in de Friese kleuren rood-wit-blauw. Verschillende kroegen op en rond de Grote Markt waren voor de gelegenheid omgedoopt tot een Friese stad of dorp die normaal wordt aangedaan bij de Elfstedentocht. Hindeloopen, Stavoren, Sneek en Dokkum, alles kwam voorbij.



Fotoreportage

Onze fotografe stortte zich ook in het Friese feestgedruis en maakte een vrolijke fotoserie. De foto's zijn hier te bekijken.









Klûnkruisje

Door het grote succes van de Klûntocht waren er dit keer nog veertien extra Friese bezienswaardigheden te bezoeken, waarmee de kroegentocht dus een stuk werd uitgebreid. Op elf plekken konden de Klûners een stempel halen. Was de Klûnkaart vol, dan kreeg je het unieke Klûnkruisje.



Al voordat het feest officieel werd afgetrapt, stonden er veel carnavalsliefhebbers op de Grote Markt. Sjoukje en Bart uit Breda kwamen in vol ornaat, gekleed in Friese vlag-kostuums en met houten schaatsen om de nek. "Dit is het ultieme feest voor ons", aldus Sjoukje. "Ik kom uit Friesland maar woon alweer 27 jaar in Breda. En vandaag komt al dat moois hier samen, fantastisch!" Serieus klûnen in de cafés doen ze niet. "Nee, met deze enorme jurk pas ik er gewoon niet in, dus we staan hier gewoon mooi te wezen!"









Was het rond één uur nog droog, een klein half uur later begon het flink te regenen. Sommigen trokken een doorzichtige poncho over hun winterse carnavalskloffie aan, anderen schuilden onder de luifels van de nabijgelegen restaurants.



"Dit is de achtste keer dat we aan de Klûntocht meedoen en we hebben ooit een keer sneeuw gehad, maar volgens ons is het nog nooit zo'n slecht weer geweest", aldus een groep vriendinnen uit Etten-Leur. Kaarten voor het evenement hebben ze niet. "Maar we hopen dat we toch ergens binnen kunnen komen, de warmte in!"



Gele pisang-gorengs

Bij de opening van het feest door het prinselijk gezelschap presenteerden de groepen zich ook. Gele pisang-gorengs, het kleurrijke gezelschap Koek & Zooike, zwevende luchtballonvrouwkes en blauwgekleurde Donald Ducks, alles ging in polonaise aan het podium voorbij. Om daarna snel een Friese kroeg in te duiken, want toen begon het ook te hagelen.