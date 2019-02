Ontsnapt stekelvarken Stekeltje is gevangen: 'Zodra het kan, mag hij terug in de groep'

TILBURG - Het ontsnapte stekelvarken Stekeltje is weer gevangen. Na een avontuur van zes dagen, wist een medewerker van dierenpark De Oliemeulen in Tilburg het grote knaagdier zondagavond met een vangstok te pakken. Daarbij gaat een strop om de nek van het dier. Stekeltje, die eerder bij een kebabtent werd gezien, liep nu 'achterin de tent van de horeca' rond.

Stekeltje is nog niet terug in zijn vaste verblijf. Voorlopig zit hij in een opvangkooi, vertelt de medewerker die hem zondagavond ving. "Ik laat hem eerst even wat rustiger worden. Hij heeft veel stress. Zodra het kan, zetten we hem terug in de groep."

Het knaagdier ontsnapte al twee keer, maar het dierenpark verwacht dat er geen derde keer komt. "Ik begrijp nog steeds niet hoe hij weg kon komen, maar denk niet dat hij er weer vandoor gaat. We zijn allemaal opgelucht dat hij terug is."

Stekeltje ontsnapte dinsdag. Het 15 kilo wegende knaagdier, werd woensdagnacht rond twee uur nog gezien in de buurt van het Bernardusplein. Hij liep richting de kebabkraam. De vrouw die hem zag, heeft zich nog aangekleed en is gaan kijken, maar het dier was al weg. Niet proberen te vangen, maar bel ons, adviseerde de politie toen.

Vrijdagavond werden medewerkers getipt dat het stekelvarken weer gezien was. Ze renden een uur achter hem aan en wisten hem het terrein van het dierenpark op te krijgen. Ze kregen hem echter daar toen niet te pakken.

Maar eind goed, al goed: Stekeltje is weer thuis.