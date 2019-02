Deel dit artikel:













Hulp voor schoolkinderen en hun ouders na dodelijke schietpartij in Oss Het schietincident vond plaats in de buurt van een speeltuin (Foto: Gabor Heeres).

OSS - Kinderen van verschillende basisscholen hebben 'dingen gehoord en gezien' van de schietpartij van maandagochtend in Oss. Wat dat precies inhoudt, is niet bekend. Om kwart voor acht werd aan de Anna Bijnsstraat een man doodgeschoten. Er is contact met de GGD over eventuele ondersteuning voor kinderen en ouders, meldt basisschool Sterrebos.

Geschreven door Eva van der Weele

Volgens de directeur van de school zijn er ook al kinderen naar huis gebracht. Er zijn meerdere basisscholen in de wijk waar de schietpartij plaatsvond. Op de weg naar school toe zouden kinderen iets gehoord en gezien hebben. Er wordt maandag op de basisschool gewoon lesgegeven. Het slachtoffer van de schietpartij is de 43-jarige Hakan Zatsan en is van Turkse afkomst. De man was een bekende in de wijk en bij de Turkse gemeenschap. Het slachtoffer is geen bekende van de politie. Er is nog geen dader opgepakt en de politie is nog bezig met het onderzoek. LEES OOK: Dode bij schietpartij in Oss, dader nog spoorloos