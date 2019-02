Deel dit artikel:













Slachtoffer van schietpartij Oss is 43-jarige Hakan Zatsan Er wordt nog onderzoek gedaan op de plek van de schietpartij (Foto: Charles Mallo SQ Vision Mediaprodukties).

OSS - De man die maandagochtend aan de Anna Bijnsstraat is doodgeschoten is de 43-jarige Hakan Zatsan. De man van Turkse afkomst was een bekende in de wijk en bij de Turkse gemeenschap. Het slachtoffer is geen bekende van de politie.

Geschreven door Eva van der Weele

Hij was volgens bekenden een hardwerkende man. Hij had een eigen schoonmaakbedrijf: HCS (Hakan Cleaning Systems). Mensen uit de Turkse gemeenschap waren maandagochtend in de straat waar de schietpartij had plaatsgevonden. Ze spraken lovend over de man. “Het was een heel lieve man. Een leuke man en erg geliefd bij de Turkse gemeenschap. Zijn vrouw is ook erg geliefd. De kinderen doen het goed op school. Hij verdiende dit niet.” Knallen en geroep

Er staat veel familie en vrienden voor het huis waar Hakan woonde. Buurtbewoners hadden maandagochtend knallen gehoord en buurtbewoners zeiden dat ze ook kinderen hoorden roepen. LEES OOK: Hulp voor schoolkinderen en hun ouders na dodelijke schietpartij in Oss Maandagochtend om kwart voor acht werd Hakan doodgeschoten aan de Anna Bijnsstraat. Na de schietpartij is er een auto weggereden met een of meer inzittenden. Dit wordt door de politie onderzocht. Er is nog niemand aangehouden. Speeltuintje

De schietpartij vond in de buurt van een speeltuintje plaats. In de straat staan appartementen en woningen. LEES OOK: Dode bij schietpartij in Oss, dader nog spoorloos