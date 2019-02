O.J. Punctuel valt uit zijn rol en komt met (anti-)carnavalskraker

KAATSHEUVEL - Carnaval blijft de klok slaan deze dagen in de Efteling. Eind vorige maand ontstond er een brede maatschappelijke discussie over de aanpassing van Carnaval Festival, de attractie met die melodie die je maar niet uit je hoofd krijgt. Nu gooit het attractiepark in Kaatsheuvel het over een andere boeg: het komt met een eigen carnavalskraker.

Een lied bovendien dat wordt gezongen door iemand van wie je dat niet zou verwachten. Van O.J. Punctuel. Zijn naam zegt het al: die immer onberispelijke lakei uit een ander succesnummer van de Efteling, Symbolica.

'Ongeheurd Wat Hier Gebeurt'

De man stoort zich, althans in het lied, aan de herrie, de drankzucht, de bandeloosheid en het gebrek aan regels waardoor vastenavond zo wordt gekenmerkt. De ouderwets klinkende kraker – want dat wordt het geheid - heeft als titel ’t Is Ongeheurd Wat Hier Gebeurt.

In het lied wordt beschreven hoe Punctuel probeert een stokje te steken voor al dat feestgedruis. “Nee, nee. Stil blijven staan!”, roept hij geaffecteerd zoals alleen hij dat kan. Tevergeefs natuurlijk. Denk je nu echt dat hij in zijn eentje in staat is een polonaise tegen te kunnen houden? Nee dus. Carnavalsvierders laten zich door niemand dwarsbomen.





'Spontaan, leuk idee'

Volgens een woordvoerder van De Efteling gaat het niet om een marketingstunt en is het lied een gevolg van een ‘spontaan, leuk idee dat in het park is ontstaan'. De zegsman: “We zijn een Brabants bedrijf en het stond ons wel aan.” Het lied werd ingezongen door Jeroen Verheij, die als ontwerper voor de Efteling werkt, maar ook de man achter O.J. Punctuel is.

Het lied is qua tekst en geluid te beluisteren op YouTube. Hierbij alvast, om mee te zingen: “'t Is ongeheurd, wat hier gebeurt. Het feestgedruis dat gaat maar deur. Men loopt hier in een lange rij aan ieder protocol voorbij. 't Is ongeheurd wat hier gebeurt, al dat gehos en dat geflirt. Hier is toch - heus, ik meen het echt - het laatste woord voorlopig niet over gezegd."

De videoclip wordt aan het eind van de middag door de Efteling gelanceerd.

Adje probeerde het ook met Efteling-kraker

Het is niet voor het eerst dat het park zich buiten de grenzen van zijn complex op carnaval stort. Zeven jaar geleden liet Arijan van Bavel, toen hij nog als Adje door het leven ging, zich inspireren door de welbekende melodie van het Carnaval Festival in de Efteling. Het nummer werd - heel toepasselijk - opgenomen in het toen nog onschuldige Carnaval Festival. Maar tijden veranderen, weet ook O.J. Punctuel.

