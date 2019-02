Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kempenhaeghe Heeze opent aanval op epilepsie met elektrodes op het hoofd Een patiënt met elektrodes op het hoofd

HEEZE - Epilepsie aanpakken met elektroden op het hoofd. Het is een nieuwe methode die instituut Kempenhaeghe in Heeze experimenteel gaat onderzoeken. Tot nu toe werden patiënten geholpen met elektrodes in de hersenen. Een ingrijpende methode die niet altijd werkt. Nu zouden elektrodes op het hoofd ook moeten werken.

Geschreven door Rene van Hoof

Mensen helpen bij de bestrijding van epilepsie met elektrodes op het hoofd. Het zou volgens onderzoekers de methode kunnen zijn om mensen met ernstige epilepsie te helpen. Het idee is om door stroomstootjes de hersenen te stimuleren en aanvallen te stoppen. De proef bij Kempenhaeghe wordt uitgevoerd door onderzoekers van de TU Eindhoven, Philips en de Universiteit Gent. Vijf jaar lang gaat het onderzoek duren. Stroom

Het gaat om 256 elektrodes die niet alleen de hersenactiviteit meten, maar ook heel gericht stimulatiestroom kunnen opwekken om de het juiste hersengebied te prikkelen. Voorwaarde is dat de elektrodes uiterst nauwkeurig worden geplaatst, om precies het juiste hersengebiedje te prikkelen. Het is een soort badmuts met elektrodes die de patiënt opkrijgt. Als de bron van de epilepsieaanval is gevonden dan komt er op die plek een elektrische stimulans, een soort van tegenaanval die de aanval moet uitdoven. Voor het onderzoek is een budget van bijna twee miljoen euro beschikbaar. Voordat de eerste patiënt echt elektrodes op het hoofd krijgt zal er nog heel wat onderzoek nodig zijn, laat de TU Eindhoven weten. De verwachting is dat over een paar jaar de methode voor het eerst in de praktijk wordt toegepast. Neuroloog professor Paul Boon verbonden aan instituut Kempenhaeghe: "Wij kunnen met ons onderzoek straks definitief de vraag beantwoorden of het werkt". De nieuwe methode zou vooral de oplossing kunnen zijn voor de ongeveer dertig procent van de epilepsiepatiënten waarbij medicatie niet werkt. Het gaat in Nederland om ongeveer 120.000 mensen.