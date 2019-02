Arrestatieteam valt woning verdachte schietpartij Oss binnen

De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de schietpartij maandagochtend aan de Anna Bijnstraat. Hierbij kwam de 43-jarige Hakan Zatsan om het leven. De twee zouden volgens de politie al langer een zakelijk conflict hebben.

De verdachte was mogelijk in het bezit van een vuurwapen. Er was veel politie op de been aan de Molenweg. Ook landde er uit voorzorg in de buurt een traumahelikopter. De trauma-arts is uiteindelijk met de gewonde in de ambulance naar een ziekenhuis gegaan.

Het arrestatieteam viel maandag het huis van de verdachte binnen. (Foto: Danny van Schijndel)

Hakan Zatsan werd maandagochtend rond kwart voor acht doodgeschoten. Het Turkse slachtoffer was een bekende in de wijk en volgens bekenden een hardwerkende man. Hij had een schoonmaakbedrijf: HCS (Hakan Cleaning Systems).

