Boze Chroom 6-slachtoffers willen meer geld: “Wij zijn misdadig behandeld”

'Oneerlijk', een 'lachertje', een 'belediging', zijn veel gehoorde woorden. Slachtoffer Boutrouff noemt het misdaden van de gemeente en de NS tegenover kwetsbare mensen. Eerder werd de slachtoffers een schadevergoeding van 7.000 euro toegezegd. “Dat is een belachelijk laag bedrag."

Selime Yoruk eist dat de gemeente dezelfde tegemoetkoming regelt als bij asbestslachtoffers. “Daarom moet de uitkering verhoogd worden van 7.000 naar 20.000." Volgens Yoruk is Chroom 6 dodelijker dan asbest.

Vette pech

Natascha van de Put is ervan overtuigd dat de deelnemers aan het project tussen 2004 en 2012 ook zijn bloot gesteld aan zink, lood, asbest en andere stoffen. Daar kunnen mensen ook ziek van zijn geworden, maar die ziektes tellen niet mee in de compensatieregeling. “Mensen die daarvan ziek zijn geworden hebben vette pech.”

Patrick Manduakula wil tenminste 40.000 euro van de gemeente. Hij benoemt tijdens zijn toespraak de angst en onzekerheid waarin hij en zijn oud-collega’s leven. “Veel van ons hebben geen hoop meer, kunnen niet meer dromen. Dan is 7.000 euro een lachertje. Het gaat hier om mensen en niet om dieren”, zo stelt Manduakula.

Hondenfooi

“Het is een hondenfooi”, zegt slachtoffer Rick Legrand. Remco op ‘t Hoog beschrijft de autoritaire manier waarop de gemeente met de deelnemers tijdens het project omging. “Het was een strafkamp met onveilige werkplekken.”

Ook mevrouw Heijnen spreekt tijdens de bijeenkomst, hoewel ze nooit bij aan het project heeft gewerkt. Haar man wel. In november vorig jaar overleed hij. Ze laat een foto van hem zien, genomen drie dagen voor zijn dood. “Doodgegaan aan Chroom 6.” Ze pleit voor een ruimere compensatieregeling. “Ik doe het voor jou, Danny.”

De gemeenteraadsleden luisterden vooral en stelden af en toe een vraag. Volgende week is er een raadsdebat en neemt de Tilburgse gemeenteraad een besluit over de compensatieregeling voor Chroom 6-slachtoffers. Burgemeester Weterings begrijpt de emoties bij de slachtoffers. Ondanks hun kritiek denkt hij nog steeds dat ze een goede compensatieregeling hebben ontwikkeld. "Maar we gaan na deze avond er in het college nog eens over praten."

Schuldsanering

Tijdens de bijeenkomst word ook duidelijk dat slachtoffers die in de schuldsanering zitten een schadevergoeding mogelijk meteen moeten gebruiken om de schuld af te lossen. De gemeente wil dat voorkomen, maar heeft dat niet in de hand. “Daarvoor zijn wij afhankelijk van de eventuele schuldeisers”, aldus het college.

Eerder werd al bekend dat de gemeente met de belastingdienst in overleg is om te voorkomen dat de slachtoffers belasting moeten betalen over de schadevergoeding of hun zorg- of huurtoeslagen moeten inleveren. Dat overleg is nog niet afgerond. Mocht de overeenstemming er niet komen, dan zal de gemeente Tilburg die toeslagen voor de slachtoffers terugbetalen.

Oude treinen schuren

De gemeente Tilburg zette tussen 2004 en 2012 werklozen in de werkplaats van NedTrain aan het werk. Ze moesten de verf van oude treinen schuren in ruil voor hun uitkering. Bij de dochteronderneming van Nederlandse Spoorwegen was echter allang bekend dat er Chroom 6 in de verf zat en dat het schuren van de treinen een gevaar voor de gezondheid was.

Maandag werd ook bekend dat werknemers van Defensie die hebben blootgestaan aan de kankerverwekkende stof dezelfde schadevergoeding eisen als de mensen die in Tilburg met Chroom 6 hebben gewerkt. Een woordvoerder van Defensie zegt dat het ministerie de Tilburgse regeling gaat bekijken.