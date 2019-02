Kalverboer met drugslab in de schuur krijgt taakstraf

BREDA - Een kalverboer uit Baarle-Nassau krijgt de maximale werkstraf van 240 uur voor het toelaten van een drugslab in een van zijn schuren. Als hij nog een keer de fout in gaat, moet hij zes maanden de cel in. Hij was medeplichtig, vindt de rechter, door zijn schuur ter beschikking te stellen aan drugscriminelen.

Volgens de rechtbank is er voldoende bewijs dat de Baarlenaar (44) wist hij dat er iets illegaals aan de hand was op zijn erf. Door niks te doen, accepteerde hij welbewust dat er drugs werden geproduceerd. Strafverlichtend vond de rechter de media-aandacht, de klap voor zijn bedrijf en zijn slechte gezondheid. Daarom hoeft Wilco niet de cel in.

Wilco reageerde na afloop teleurgesteld en had gehoopt op vrijspraak. Hij weet nog niet of hij in hoger beroep gaat.

Het grote speedlab werd op 19 januari 2017 ontdekt in een schuur van zijn boerderij aan het Gorpeind in Baarle Nassau. Twee weken geleden eiste het OM nog één jaar cel tegen Wilco de F.

Kalvermester Wilco heeft volgens de rechtbank zelf geen drugs gemaakt. De mensen die dat wel deden zijn nooit achterhaald Het lab heeft ongeveer twee jaar bestaan.

LEES OOK: Kalverboer Baarle-Nassau wilde politie inlichten over drugslab, maar durfde niet

Bedreiging

Wilco werd in de zomer van 2016 bedreigd door de drugscriminelen. Een van de mannen zette een pistool op zijn hoofd. Hij zegt dat hij eenmalig 200 euro kreeg.

Wilco heeft gezegd dat hij betonnen platen neerlegde om de criminelen te dwarsbomen maar de rechtbank denkt dat hij dat juist deed om de autoriteiten tegen te houden.

Drugsafval in riool

De vondst van het lab veroorzaakte ophef omdat er zeker twee keer chemische stoffen waren geloosd op het riool. Hoewel het in de buurt zat, is nooit duidelijk gevonden wie nou de dader was.

Voor de chemische lozing was de verdachte ook nooit aangeklaagd.