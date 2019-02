Loftrompet voor jarig PSV-talent Mohammed Ihattaren: 'Veel talent van moeder natuur gekregen'

Wat kan Ihattaren nou wensen voor zijn verjaardag? "Dat hij nog een paar jaar bij PSV kan blijven voetballen", zegt PSV-watcher Joost van Erp. "Dat het een belangrijke jongen mag worden in Eindhoven en dat hij een paar keer kampioen weet te worden."

Aad de Mos kent Ihattaren goed vanuit de jeugd van PSV, hij weet wel wat hij de jongeling wenst. "Mark van Bommel als trainer. Het is een trainer die vertrouwen geeft aan jonge spelers. Die ze echt een kans geeft. In het verleden zijn tientallen talenten verloren gegaan omdat trainers met vedettes wilden werken. Denk aan een Dick Advocaat of Phillip Cocu, die jeugd eigenlijk ook geen kans gaf. Van Bommel is vanaf de eerste dag bezig met de jeugd."

Europees avontuur

De tiener wordt al enige tijd in verband gebracht met verschillende Europese topclubs. Volgens de kenners zou het goed zijn als hij nog wel wat verjaardagen als speler van PSV viert. "Hij moet eigenlijk pas vertrekken als hij volwassen is, maar het zou mooi zijn als hij nog 2,5 jaar kan blijven voor hij een volgende stap maakt", zegt Van Erp. "Hij moet ook niet elke dag op de voetbalsites kijken, ik denk dat het niet fijn is om iedere dag te lezen dat je naar clubs als Barcelona, Real Madrid of Manchester City kan. Het zijn droomclubs, maar het zorgt mogelijk ook voor druk."

Van Erp hoopt vooral dat Ihattaren wat betreft zijn toekomst een goede keuze maakt. "Als hij zo'n twintig jaar is, dan is het nog vroeg genoeg. Hoeveel tieners zijn er naar een buitenlandse topclub gegaan en hebben het ook echt gemaakt als voetballer? Die zijn op één hand te tellen. Ik denk dat het goed is als hij zich eerst laat gelden bij PSV, ook Europees. Als hij de stijgende lijn van nu door weet te zetten, dan komt die topclub er toch wel."

De Mos snapt goed dat de jeugdinternational op de lijstjes van verschillende scouts staat. "Voor de speler is het te hopen dat hij een goede makelaar heeft. Veel spelers zijn te vroeg naar het buitenland gebracht door een makelaar voor het eigen gewin. Maar voor nu ziet het er allemaal rooskleurig uit."

Van Basten en Rijkaard

Van Erp gunt Ihattaren ook dit seizoen veel speelminuten, maar of die er ook echt komen is de vraag. "Dat durf ik niet te zeggen. Eind vorig jaar kreeg Michal Sadílek speeltijd in meerdere wedstrijden, maar die heeft dit jaar nog niet gespeeld. Voor mijn gevoel zit hij wel bij de eerste veertien nu, maar hij zal zich wel moeten blijven bewijzen."

De Mos zag Sadílek ook komen en - voorlopig - verdwijnen. Maar in zijn ogen is er wel een verschil tussen die twee spelers. "Ihattaren kan voorin op meerdere posities spelen, dat is een verschil. Maar het is vooral een supertalent. De anderen moeten laten zien dat het geen eeuwige talenten blijken te zijn."

"Hij neemt zijn beslissing nog sneller dan in een split-second, dat is alleen voor de allergrootsten weggelegd" - Aad de Mos over Mohammed Ihattaren

De analist is vol lof over de speler die bij SV Houten zijn eerste stappen op een voetbalveld zette. "Hij ziet alles eerder dan de rest. Hij heeft de bal aan zijn voet en kan met alle kanten van die voet een goede bal geven, hij heeft ook een hele goede steekpass. En hij neemt zijn beslissing nog sneller dan in een split-second. Dat is alleen voor de allergrootsten weggelegd. Marco van Basten had dat op zijn zeventiende, Frank Rijkaard had dat ook. Geen enkele coach hoeft ze iets te leren. Die jongens hebben gewoon veel talent van moeder natuur gekregen."

