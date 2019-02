Afvalmiljonair Leo van Gansewinkel (80) overleden: 'Het overlijden was onverwachts'

MAARHEEZE - De oprichter van afvalbedrijf Van Gansewinkel is overleden. Leo van Gansewinkel groeide met zijn bedrijf uit tot de afvalmagnaat van Nederland. De Maarheezenaar is dinsdagochtend op 80-jarige leeftijd overleden.

"Met verslagenheid willen we bekend maken dat onze vader, Leo van Gansewinkel, deze ochtend is overleden", schrijven zonen Rob en Stan van Gansewinkel dinsdagavond in een reactie.

Leo van Gansewinkel woonde de afgelopen jaren in Zwitserland. Hij is op 80-jarige leeftijd overleden in het ziekenhuis van het Zwitserse Luzern. "Ondanks dat hij de laatste maanden met gezondheidsproblemen kampte was het overlijden voor ons toch nog onverwachts."

Grootste afvalverwerker van Nederland?

Leo van Gansewinkel begon zijn afvalcarrière in zijn geboortedorp Maarheeze door het afval van Philips op te halen. Al snel merkte Van Gansewinkel dat de verwerking van afval een gat in de markt was.

Hij bood Brabantse gemeentes aan om huisvuil te komen ophalen. De gemeente Leende was zijn eerste klant. Vervolgens volgde Someren. Zo groeide het bedrijf uit tot een van de grootste afvalverwerkers van Nederland. In Maarheeze wordt hij nog altijd gezien als een lokale held.

'Visionair met bevlogen karakter'

"We herinneren onze vader als een visionair met een bevlogen en ondernemend karakter", zeggen Rob en Stan van Gansewinkel. "Voor de buitenwereld werd dat met name zichtbaar tijdens de oprichting van de gelijknamige Van Gansewinkel Groep."

De afvalindustrie heeft Leo van Gansewinkel geen windeieren gelegd. Jarenlang stond hij met zijn fortuin in de Quote 500, de lijst van rijkste Nederlanders. In 2007 verkocht hij zijn firma voor 800 miljoen euro aan diverse Amerikaanse bedrijven. Sinds 2017 draagt het afvalbedrijf de naam Renewi.

Uitvaart in Zwitserland

Met het vermogen kocht hij onder andere zijn villa in het Zwitserse Meggen en een buitenverblijf in Spanje. Het vermogen van Leo van Gansewinkel werd geschat op 480 miljoen euro.

Leo van Gansewinkel is 80 jaar geworden. De uitvaart zal volgende week plaatsvinden in Zwitserland.