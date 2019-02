Deel dit artikel:













Weer branden in Oss: bestelbusje en auto verwoest De schade na de brand (foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties).

OSS - In Oss zijn donderdag voor de tweede keer deze week twee voertuigen in één nacht uitgebrand. Ditmaal was het raak aan de Willem Barendszstraat. In de nacht van zondag op maandag werden twee wagens verwoest achter een kerk aan de Berghemseweg.

Geschreven door Hans Janssen

Rond halfvier woensdagnacht sloegen de vlammen uit een bestelbusje en een auto. De voertuigen stonden tegenover elkaar. Hoewel brandweer en politie snel ter plaatse waren, kon niet worden voorkomen dat beide voertuigen door het vuur werden verwoest. Bij het blussen van de brand kwam erg veel rook vrij. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.





Politie vraagt publiek om hulp

De politie onderzoekt de brand. Ze heeft mensen via een Burgernetmelding gevraagd zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien.



