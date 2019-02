Deel dit artikel:













Voormalige ambtenaar uit Tilburg huurde schuur voor drugslab

ZWOLLE/TILBURG - Een voormalige ambtenaar van de gemeente Tilburg is de onderwereld in gegaan om speed te maken. Hij is gezien in een amfetaminelab in een klein dorpje in Overijssel. De Tilburger ontkent alles. Dat werd donderdag duidelijk tijdens een rechtszaak in Zwolle.

Geschreven door Willem-Jan Joachems

Het gaat om Toine V. (36) Volgens het OM is hij hoofdverdachte in deze zaak rond een drugslab in Schuinesloot, Overijssel. LEES OOK: Toon (45) ging naar Overijssel om speed te maken: criminelen verleggen hun grenzen Tegen medeverdachte Toon -ook uit Tilburg- is vorige week nog drie jaar cel geëist. "Die eis zal bij deze verdachte hoger gaan worden, dat wil ik wel vast verklappen", zei de officier van justitie voor de rechtbank in Zwolle. Het lab waar hij mee te maken zou hebben gehad, is afgelopen zomer ontdekt in een paardenstal. Er stond 20.000 liter aan chemische stoffen. 'Toine huurde paardenstal'

Volgens RTV Oost is de auto van Toine vaker gezien bij het lab. Zijn mobieltje straalde ook de zendmasten aan in de omgeving. Ook de bewoner van de boerderij, waar het drugslab zat, heeft Toine herkend en aangewezen als de man met wie hij het huurcontract had afgesloten. Toine zat jarenlang bij de gemeente Tilburg, onbekend is op welke afdeling. Hij heeft tegenwoordig een garagebedrijf in de stad.