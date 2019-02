Toon (45) ging naar Overijssel om daar speed te maken: drugscriminelen verleggen hun grenzen

EINDHOVEN - Het aantal drugslabs buiten Brabant neemt toe. Vooral in Gelderland en Overijssel is dat te merken. In beide provincies zijn vorig jaar evenveel labs ontmanteld als in Brabant. En wat ook opvallend is: dit jaar is in Brabant nog geen enkel serieus lab gevonden, in Gelderland en Overijssel al drie. In Schuinesloot werd de 45-jarige Toon uit Tilburg opgepakt.

Tom Meerbeek van de regionale omroep RTV Oost: “We zagen hier in Overijssel vroeger nooit Brabanders." Naar de oorzaak is het gissen. Het is misschien als met de wietteelt: je kunt je kont niet keren als Brabantse drugscrimineel of de politie zit je op de hielen. En de gemeente, én de Taskforce én de belastingdienst.

“Gaan ze naar plekken waar dat minder speelt?” Volgens Meerbeek heeft het daar wel mee te maken, ondermijning en drugsoverlast zijn daar minder een thema. Dat geldt ook voor Belgisch-Limburg waar vorige week drie Brabanders overleden in een lab. Vandaar dus de verplaatsing.

Manege

Rij naar het noorden. Net voor Staphorst ga je rechtsaf. Dan kom je in Schuinesloot. “Vlak en saai gebied”, zegt Meerbeek. Er wonen maar weinig mensen dus de pakkans is klein.

Een van de inwoners is Willem A. (50) Hij woont bij zijn manege en heeft contacten in het Brabantse paardenwereldje. En Willem had een schuur te huur. “Een man die zich Nico noemde uit Brabant tekende een huurcontract, als katvanger, want zelf kwam hij er niet”, volgens Meerbeek.

Nee, het was Toon (45) uit Tilburg die wél afreisde. Vanuit zijn huis in de Vogeltjesbuurt naar Schuinesloot. “Om schoon te maken”, liet hij weten op zijn proces deze week voor de rechtbank in Zwolle. Verhuurder Willem dacht ook dat het wel in orde was. Toon had een keer laten zien dat hij er verf afweekte van meubels, vandaar de blauwe vaten met chemicaliën. “Ik was niet wantrouwend." Dat had hij beter wel kunnen zijn.

Chemische fabriek

De politie vond op 20 juni 2018 in zijn paardenstal de gigantische hoeveelheid van 20.000 liter zoutzuur, bmk, apaan en mierenzuur. Typische stoffen die gebruikt worden om amfetamine te maken. Toen de agenten binnenvielen was Toon net op tijd ontsnapt. Hij rende door de weilanden. “Nog in zijn laboratoriumpak”, zegt Meerbeek. “Beetje Breaking Bad”.

Bij een tankstation belde hij naar een garagebedrijf in Tilburg of ze hem snel konden ophalen want “Het ging mis." Toch een rit van bijna 200 kilometer dus dat duurt even. De politie was sneller en nam hem mee en stopte hem in de cel waar hij sinds die tijd woont.

Schuinesloot was een van de 6 labs in Overijssel vorig jaar. Meer dan ooit. Er waren er ongeveer 12 laboratoria in Gelderland. Ook een piek. (Brabantse) drugscriminelen maakten nogal wat kilometers in 2018. Een greep uit de vele zaken:

De cijfers kunnen een beetje veranderen omdat de politie veel zaken nog in onderzoek heeft. Soms is niet te bewijzen dat er ook echt drugs zijn gemaakt en dan valt de naam 'drugslab' af.

Maar de trend is opmerkelijk. Vorig jaar steeg het aantal drugslabs in Brabant niet. Net als in Limburg leek het eerder wat te stabiliseren. En dat zijn toch de traditionele probleemgebieden. Of er ook echt iets aan het veranderen is dat moet de tijd uitwijzen. Het kan ook nog zo zijn dat de politie in het oosten van het land net als in Brabant, meer zicht heeft op de dreigingen en dan ook meer opspoort.

Zeker is wel dat de drugsdynamiek zo groot is dat ook andere gebieden worden getroffen en dat we in Brabant echt niet alleen meer met de gebakken peren zitten.

