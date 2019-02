Afgedankte bebouwdekomborden zijn zo gewild dat er moet worden geloot

ALTENA - Er is veel belangstelling voor de oude bebouwdekomborden van de voormalige gemeenten Werkendam, Aalburg en Woudrichem. “In korte tijd zijn er bij de gemeente Altena 700 aanvragen binnengekomen”, zegt woordvoerster Janneke Romijn.

De gemeente besloot na de fusie op 1 januari van de drie gemeenten de oude borden in de verkoop te doen. Nogal wat liefhebbers wilden daarop niet wachten: in de eerste weken van dit jaar zijn tientallen borden gestolen.

Inmiddels heeft de gemeente Altena alle oude komborden laten verwijderen en staan de overgebleven borden in opslag bij de gemeente. “We hebben er nog heel wat over, maar de 700 belangstellenden moeten wel loten want we hebben veel meer geïnteresseerden dan er borden zijn.”

Cadeautje voor buurt en dorpshuizen

Romijn meldt dat alle borden van alle kernen in trek zijn, maar dat de meeste aanvragen uit Werkendam en Woudrichem komen. “Dat zijn ook de kernen met de meeste inwoners.” Niet alle oude borden worden verkocht, een klein aantal wordt cadeau gedaan aan buurthuizen. “Het college heeft besloten om per dorp één oud bord te schenken aan een dorpshuis of buurthuis in die kern.”

Plaatsnaam ook in het dialect

Op de nieuwe borden van de gemeente Altena wordt behalve de officiële naam van het dorp, ook de naam in het plaatselijk dialect geplaatst. Om pijnlijke schrijffouten te voorkomen heeft de gemeente een commissie samengesteld die bestaat uit leden van historische verenigingen. Hun expertise moet pijnlijke foutjes voorkomen.

Tot eind februari kan er nog worden ingeschreven op de oude komborden. De opbrengst van de borden ( 25 euro per stuk) gaat naar een goed doel