PSV scoorde al vijftien keer in laatste vijf minuten: 'Niet voor het eindsignaal het stadion uit'

En dat heeft Van Bommel al eens eerder gezegd, maar PSV voegt dus ook daad bij het woord. Tegen onder meer Fortuna Sittard (uit), PEC Zwolle (uit) en FC Groningen (uit) leverde een doelpunt in de slotfase van de wedstrijd een overwinning op. "Het is ook onze speelwijze. We gaan door tot het einde, wat de stand ook is. Gewoon doorgaan en altijd hetzelfde blijven voetballen."

Bekijk de video en lees verder.

Mooi om te zien

Van Bommel noemde de statistiek 'mooi' en 'uitzonderlijk'. De trainer van PSV traint er niet speciaal op, en het heeft ook niets met scherpte te maken. "Je moet gewoon doorgaan, je kunt altijd scoren. We gaan niet op de training zeggen dat er op het laatste moment veel gescoord moet worden. Maar het is natuurlijk mooi om te zien dat de jongens gewoon ten koste van alles door willen gaan en niet tevreden zijn bij een 3-0 stand."

En die instelling zal PSV ook nodig moeten hebben als het zaterdagavond op bezoek gaat in Heerenveen. De Friezen zijn al jaren een plaag voor PSV, al bindt Van Bommel zich niet vast aan allerlei statistieken. "Volgens de statistieken zouden we uit bij Groningen punten verspelen en uit bij Utrecht makkelijk winnen. Het feit dat PSV veel punten heeft verloren in Heerenveen is leuk voor de voorbeschouwing, maar je kunt er niks van zeggen."

Bij PSV is nagenoeg iedereen fit voor het treffen met de nummer vijftien van de eredivisie. Mark van Bommel mist alleen de langdurig geblesseerden Ryan Thomas en Yanick van Osch en ook Jordan Teze is niet fit genoeg om mee af te reizen naar Friesland. Hirving Lozano en Steven Bergwijn zijn er wel, net als vorige week, gewoon bij.