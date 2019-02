Chroom-6-slachtoffers houden stil protest tegen NS

TILBURG - Slachtoffers van het schadelijke chroom-6 lieten de laatste tijd al vaker van zich horen, maar vrijdagavond hielden ze zich opvallend stil. Vlakbij de hal waar ze verplicht werden om in ruil voor hun uitkering te werken stonden ze vrijdag zwijgend bij elkaar gedromd. Als een stil protest tegen de NS die zich in hun ogen afzijdig houdt.

Bij station Tilburg staat een kleine groep die met borden protesteert.

De slachtoffers willen met dit protest meer druk zetten op de NS. Ze willen dat de NS meer voor de slachtoffers gaat betekenen, dan alleen de schadevergoeding van 3.500 euro.

LEES OOK: Zeker 7000 euro schadevergoeding slachtoffers chroom-6, zieken krijgen meer









Schadevergoeding

De slachtoffers van Chroom-6 willen een hogere schadevergoeding. Ze zouden een bedrag van 7.000 euro krijgen. De slachtoffers eisten 20.000 euro netto, een levenslange vergoeding van het eigen risico bij de zorgverzekering en levenslang gratis reizen met de Nederlandse Spoorwegen (NS). In Chroom-6 zit een stof die, zo is bewezen, het DNA in je lijf kan veranderen en kan leiden tot kanker.

LEES OOK: Chroom-6-slachtoffers houden stil protest bij NS-station in Tilburg: 'Ze komen er goedkoop vanaf'