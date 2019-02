Chroom-6-slachtoffers houden stil protest bij NS-station in Tilburg: 'Ze komen er goedkoop vanaf'

TILBURG - Mensen die met het kankerverwekkende chroom-6 hebben gewerkt op de voormalige NS-werkplaats in Tilburg, houden vrijdagavond een stil protest bij het station. Ze willen een hogere schadevergoeding, dat de NS hun eigen risico bij de zorgverzekering betaalt en een levenslang gratis reizen.

“De gemeente Tilburg neemt haar verantwoordelijkheid, er worden bijeenkomsten geregeld. Maar de NS verdwijnt steeds meer op de achtergrond, terwijl zij de boosdoener zijn”, zegt Natascha van de Put. Zij voert het woord namens de chroom-6-slachtoffers.

Ze verwacht tussen de 60 en 80 mensen bij het protest. Ze gaan rode hesjes dragen en met spandoeken bij het NS-station staan. De slachtoffers willen dat het bedrijf over de brug komt met meer geld. “We willen het rustig en strak houden, vandaar dat we voor een stil protest hebben gekozen. De rode hesjes dragen we omdat dit de kleur van gif en gevaar is.”

'NS komt er goedkoop vanaf'

“Ze komen er goedkoop vanaf met 3500 euro per man”, vertelt ze. “Wij leven voor altijd in angst. Je bent bang voor je gezondheid dus je wil jaarlijks onderzoeken als een CT-scan en foto van je longen. Daarom willen we 20.000 euro schadevergoeding, dat ons eigen risico wordt betaald en gratis reizen.”

Werklozen werden tussen 2004 en 2012 in de werkplaats van NedTrain, een dochteronderneming van de NS, aan het werk gezet. Ze moesten de verf van treinen schuren in ruil voor hun uitkering. In de verf zat chroom-6. Dit was bekend bij NedTrain, maar die heeft het nooit doorgegeven aan de gemeente Tilburg. De gemeente wordt verweten dat ze de Arboregels niet goed heeft nageleefd en geen onderzoek heeft gedaan naar de samenstelling van de stof.

De slachtoffers krijgen een schadevergoeding van 7000 euro. Mensen die ziek zijn of dit in de toekomst nog worden door chroom-6 krijgen bovenop het basisbedrag 5000 tot 40.000 euro. De NS en gemeente Tilburg trekken tien miljoen euro uit voor de regeling en betalen beide de helft.