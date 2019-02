Tuchtcommissie KNVB beslist: voetbalclub SC Hoge Vucht mag definitief niet meer voetballen

BREDA - De drie seniorenelftallen en twee jeugdelftallen van SC Hoge Vucht mogen definitief niet meer voetballen. De complete voetbalclub SC Hoge Vucht is door de tuchtcommissie van de KNVB 'ontzet uit het lidmaatschap'. De reden is structureel wangedrag en fysiek en verbaal geweld, zo laat de KNVB via de mail weten.

Eerder maakte de voetbalbond al bekend dat de elftallen van SC Hoge Vucht voorlopig uit de competities waren gehaald waarin ze actief waren. Dat was nadat een speler van de club gewond raakte nadat hij door een ruit schopte na een wedstrijd tegen Right-Oh uit Geertruidenberg, in november van het afgelopen jaar. Eerder tijdens het seizoen was de club bij meerdere geweldsincidenten betrokken.

Na die voorlopige schorsing reageerde de voorzitter van SC Hoge Vucht, Hasan Lammou, verbolgen. "Ik ben woedend. Dit is een vrijbrief voor racisme. Ze laten hiermee zien dat ze het gewoon accepteren en toelaten." Lammou doelt daarmee op de laatste wedstrijd tegen Right-Oh, waar racistische leuzen zouden zijn geroepen tegen de spelers van Hoge Vucht. Daar heeft de club ook melding van gemaakt bij het Meldpunt Discriminatie. Omgekeerd heeft Right-Oh aangifte gedaan van vernieling.

Lammou verzekerde destijds dat de club in hoger beroep gaat als de KNVB zou besluiten SC Hoge Vucht definitief uit de competitie te halen. "Dan stappen we naar de rechter." Of hij dat nog steeds van plan is, is niet duidelijk. Lammou was vrijdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

'Onvoldoende vertrouwen'

De KNVB stelt dat SC Hoge Vucht met wangedrag en fysiek en verbaal geweld 'de belangen van de KNVB en de voetbalsport in het algemeen heeft geschaad.' De mail wordt vervolgd met: 'Er is onvoldoende vertrouwen dat dit op korte termijn zal veranderen, waardoor de tuchtcommissie heeft besloten de meest verregaande sanctie op te leggen.

De tuchtcommissie komt binnen veertien dagen met de gemotiveerde uitspraak. SC Hoge Vucht heeft daarna een maand om in beroep te gaan.

Het was vijf jaar geleden dat de tuchtcommissie een hele club uit het lidmaatschap zette. Dat was Hargasport uit Schiedam.