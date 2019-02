Zes gewonden na ongeluk met vrachtwagens op A50, snelweg tot elf uur 's avonds dicht

De ANWB laat weten dat de A50 ter hoogte van Ravenstein en richting Oss, weer vrij is. De andere kant op, richting Nijmegen ter hoogte van knooppunt Paalgraven, is de weg waarschijnlijk tot vanavond elf uur afgesloten. De verkeerschaos was groot, het verkeer rond de plek van het ongeluk liep vast op zowel de A50 als de A59.

Vrachtwagen ingereden op file

Twee vrachtwagens botsten vrijdagmiddag op elkaar ter hoogte van Ravenstein. Er ontstond een flinke file, waar niet veel later, zes kilometer verderop, een andere vrachtwagen op in reed. Dit bevestigde de politie Oost-Brabant vrijdagavond. De gewonden zijn automobilisten van personenauto's die door de truck werden geramd.

De hulpdiensten waren aanwezig, waaronder twee traumahelikopters. Daarnaast landde er een politiehelikopter. Volgens een omstander vertrokken er vier ambulances met spoed naar ziekenhuizen. De politie Oost-Brabant spreekt over zes gewonden, waaronder twee zwaargewonde personen die naar het Radboud in Nijmegen zijn gebracht. De andere gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk is gaande.





Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties



LEES OOK: A50 dicht tussen Nistelrode en Ravenstein na twee ongelukken met vrachtwagens



Rond vijf uur stond er een file van elf kilometer, goed voor een vertraging van twee uur. Omdat er op de andere weghelft een kijkersfile ontstond, was ook aan die kant van de weg sprake van een lange file.