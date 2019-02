'Dit seizoen was nog net iets beter': Mathieu van der Poel sluit af met bizar winstpercentage

HULST - Mickey Mouse-competitie. Als dat begrip op ook maar één andere tak van sport van toepassing is anders dan voetbal, is het wel het veldrijden bij de elitemannen. Niet dat het deelnemersveld matig is, verre van dat, maar simpelweg omdat er eentje wekelijks met kop, schouders en de rest van zijn fiets bovenuit steekt.

De man met de grootste oren van allemaal is natuurlijk Mathieu van der Poel. De 24-jarige veelvraat was dit seizoen op z’n zachtst gezegd dominant. En een keurige scholier: want zijn eindrapport grenst aan perfectie, of in elk geval summa cum laude.

Van der Poel verscheen deze winter 34 keer aan de start. In 32 gevallen (!) kwam hij als overwinnaar over de finish, zoals vandaag in Hulst. Winstpercentage? 94.

De tekst gaat verder onder de tweets.





Dikke middelvinger

De mooiste van allemaal was natuurlijk de wereldtitel, zijn tweede, die hij op 3 februari won in Denemarken. Die ene foto van de gefrustreerde (en waarschijnlijk Belgische) toeschouwer maakte die titel misschien des te mooier.

Maar ook zijn prestaties in de strijd om de Superprestige zullen Van der Poel een enorm gevoel van trots hebben gegeven. Hij evenaarde de prestatie van Sven Nys (in 2007) door alle acht de wedstrijden om die beker in zijn kontzak te steken. “Dat doet niemand mij nog na”, waren de onsterfelijke woorden van de Vlaamse grootmacht van weleer. Nou Sven: sorry.

Nog beter

“Vorig seizoen was goed, dit seizoen nog net iets beter”, concludeerde de alleskunner na afloop van de Vestingscross in Hulst die dinsdag naar Antalya vertrekt voor zijn eerste wegkoers van het jaar.

“Ik ben nog wel goed fris. Op zich kom ik het seizoen wel goed uit. Het lastigste is om fris in het hoofd te blijven. Voor het fysieke heb ik minder schrik dan het mentale. Het is mentaal een moeilijk seizoen geweest, de weken voor het WK. De week skiën heeft mij deugd gedaan en de Tour of Antalya zal wel leuk zijn, dus ik ben er mentaal klaar voor.”