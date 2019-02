Drie doden bij ongeluk A59 zijn Portugezen, die bij transportbedrijf CEVA in Eindhoven werkten

Ze waren er op uitzendbasis actief als magazijnmedewerker. De leiding van het transportbedrijf heeft het personeel maandagmorgen ingelicht over het vreselijke nieuws. Ook is een herdenkingsruimte ingericht. Een medewerker van uitzendbureau Manpower kon dit niet bevestigen, zolang de identiteit van de slachtoffers niet definitief is bekend gemaakt, zo zei hij. Het Brabants Dagblad weet te melden dat de drie slachtoffers in Nuland woonden.

Sectie nodig

De politie laat weten dat sectie zal worden verricht op de lichamen om de identiteit van de slachtoffers vast te kunnen stellen. Het drietal zat in een auto, die rond halfzes zaterdagmorgen bij de afslag Maliskamp de pijler van een verkeersbord raakte. De wagen vloog daarna in brand. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken.

Vangrail nodig?

De afgelopen acht maanden gebeurden er nog twee andere dodelijke ongelukken op bijna dezelfde plek. Langs dit deel van de A59 is geen vangrail aanwezig. Verkeersdeskundige Ruud Hornman zegt dat voor de voet van het portaal, waar de slachtoffers tegenaan zijn gereden, een vangrail zou kunnen staan.

